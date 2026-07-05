Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πώς θα λάβουν τα 150 ευρώ ανά τέκνο όσοι δικαιούχοι δεν τα έλαβαν

Snapshot Στον πρώτο κύκλο πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού, 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν τα 150 ευρώ λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ.

Οι δικαιούχοι με λανθασμένα στοιχεία θα ενημερωθούν από την ΑΑΔΕ για διόρθωση και θα λάβουν το επίδομα στον δεύτερο κύκλο πληρωμών τον Αύγουστο.

Στον δεύτερο κύκλο θα ενταχθούν και γεννήσεις από 1/1/2025, με πληρωμές έως τις 31/8/2026.

Οι επόμενες πληρωμές θα καλύψουν και παιδιά που θα γεννηθούν έως τις 10/7/2026, εφόσον εκδοθεί ΑΦΜ και δηλωθούν έως τις 10/8/2026.

Το ύψος του επιδόματος και τα εισοδηματικά όρια διαφέρουν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τον αριθμό τέκνων, με ποσά από 150 έως 750 ευρώ και όρια εισοδήματος από 39.000 έως 60.000 ευρώ. Snapshot powered by AI

Ένα λάθος μπορεί να στοίχισε σε ορισμένους δικαιούχους τη λήψη του έκτακτου επιδόματος παιδιού, ύψους 150 ευρώ ανά τέκνο, η καταβολή του οποίου ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου.

Στην πληρωμή του α' κύκλου του επιδόματος, σχεδόν 950.000 οικογένειες έλαβαν την ενίσχυση, ωστόσο 33.351 ΑΦΜ δεν έλαβαν χρήματα λόγω μη δηλωμένου ή λανθασμένου IBAN στην ΑΑΔΕ. Όσοι ανήκουν σε αυτά τα 33.351 ΑΦΜ θα λάβουν σχετική ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για να διορθώσουν τα στοιχεία τους και να λάβουν τα 150 ευρώ στον β' κύκλο των πληρωμών, που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο.

Στον ίδιο κύκλο, θα ενταχθούν και γεννήσεις από 1/1/2025, αρκεί το παιδί να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο τέκνο στη φορολογική δήλωση των γονέων. Οι πληρωμές αυτού του κύκλου αναμένονται έως τις 31/8/2026.

Στις επόμενες πληρωμές θα συμπεριληφθούν και όσοι απέκτησαν παιδί από την 1η/1/2026 και όσοι θα αποκτήσουν έως τις 10/7/2026, αρκεί να προλάβουν να βγάλουν ΑΦΜ στο παιδί και να το δηλώσουν μέχρι 10/8/2026.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Οικογενειακή Κατάσταση & Τέκνα Ύψος Ενίσχυσης (€) Όριο Οικογενειακού Εισοδήματος (€) ΑΓΑΜΟΣ Με 1 τέκνο 150 39.000 Με 2 τέκνα 300 44.000 Με 3 τέκνα 450 49.000 Με 4 τέκνα 600 54.000 Με 5 τέκνα 750 59.000 ΕΓΓΑΜΟΣ Με 1 τέκνο 150 40.000 Με 2 τέκνα 300 45.000 Με 3 τέκνα 450 50.000 Με 4 τέκνα 600 55.000 Με 5 τέκνα 750 60.000

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