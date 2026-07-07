Οι «ποντικοί με τα καφάσια» σε μόλις ένα λεπτό έκλεβαν κοσμηματοπωλεία - Εννέα συλλήψεις

Snapshot Συνελήφθησαν 9 άτομα ηλικίας 21 έως 45 ετών για κλοπές από 13 κοσμηματοπωλεία σε περιοχές της Αττικής με λεία 370.000 ευρώ.

Οι δράστες παραβίαζαν τα καταστήματα σε μόλις ένα λεπτό, φορτώνοντας τα κλοπιμαία σε καφάσια και κάδους απορριμμάτων και διαφεύγοντας με κλεμμένα οχήματα.

Η συμμορία λειτουργούσε από τις αρχές του 2026, χρησιμοποιώντας αυξημένα μέτρα προστασίας και διακινούσε τα κλοπιμαία μέσω συνεργού που τα διοχέτευε στην παράνομη αγορά.

Κατασχέθηκαν κοσμήματα, 4.000 ευρώ, 11 κινητά τηλέφωνα, ρουχισμός και 5 οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τις εγκληματικές δραστηριότητες.

Σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων, ενώ τρεις από τους συλληφθέντες προφυλακίστηκαν. Snapshot powered by AI

Μόλις ένα λεπτό χρειάζονταν οι διαρρήκτες κοσμηματοπωλείων μέχρι να παραβιάσουν τα καταστήματα και να αρπάξουν τα κλοπιμαία.

Οι δράστες μάλιστα, φόρτωναν τη λεία τους σε καφάσια και κάδους απορριμμάτων και στη συνέχεια εξαφανίζονταν χρησιμοποιώντας επίσης κλεμμένα οχήματα. Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι δράστες παραβίαζαν τις πόρτες των καταστημάτων και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα αφαιρούσαν ότι έβρισκαν, το έδιναν στους συνεργούς τους που περίμεναν έξω από τα καταστήματα και έφευγαν από το σημείο.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, συνολικά 9 άτομα συνελήφθησαν, ηλικίας 21 έως 45 ετών, ενώ η λεία από τα κοσμήματα που βρέθηκαν εκτιμάται στα 370.000 ευρώ.

Παράλληλα, κατασχέθηκε και το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ.

Τα καταστήματα που παραβιάστηκαν ανέρχονται συνολικά σε 13 και εντοπίζονται κυρίως σε περιοχές του Πειραιά, σε Κορυδαλλό, Νίκαια, Μοσχάτο και άλλες περιοχές της Αττικής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ τρεις προφυλακίστηκαν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. αποδομήθηκε συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές από κοσμηματοπωλεία σε περιοχές της Αττικής, με λεία -370.000- ευρώ.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών από κοσμηματοπωλεία σε περιοχές της Αττικής, άμεσα συστάθηκε ομάδα αποτελούμενη από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, με σκοπό την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν μετά από ευρεία και συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., με τη συνδρομή αστυνομικών των υφιστάμενων Υπηρεσιών της και της Ο.Π.Κ.Ε. πρωινές ώρες της 1-7-2026, -9- μέλη της συμμορίας ηλικίας 21 έως 45 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και ένταξη σε συμμορία, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών κατ΄ επάγγελμα και κατ΄ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται, ένα ακόμα μέλος, το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε συμμορία, τουλάχιστον από τις αρχές του 2026, με σκοπό την τέλεση κλοπών από κοσμηματοπωλεία και τη συνακόλουθη αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Ως προς τη μεθοδολογία της δράσης τους, οι κατηγορούμενοι έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στην περιοχή του Άνω Κορυδαλλού, αφού εντόπιζαν τα κοσμηματοπωλεία-στόχους, αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό τους, είτε παραβιάζοντας ρολά ασφαλείας με τη χρήση λοστού, είτε θραύοντας υαλοπίνακες, αφαιρώντας χρυσά κοσμήματα.

Σημειώνεται ότι κατά την τέλεση των κλοπών οι δράστες λάμβαναν αυξημένα μέτρα προστασίας, φορώντας γάντια, κουκούλες και σκουρόχρωμα ενδύματα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις πριν από την τέλεση των εγκληματικών τους πράξεων, αφαιρούσαν οχήματα τα οποία χρησιμοποιούσαν για την προσέγγιση και τη διαφυγή τους από τα σημεία των κλοπών.

Στη συνέχεια, τα εγκατέλειπαν κοντά στο ορμητήριό τους και διέφευγαν με έτερα οχήματα.

Κατόπιν, παρέδιδαν τα κλοπιμαία σε συνεργό τους στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, ο οποίος ήταν επιφορτισμένος με τη διοχέτευση τους στην παράνομη αγορά και τη διανομή του παράνομου περιουσιακού οφέλους στα μέλη της συμμορίας, τα οποία αποκτώντας περιουσιακά στοιχεία με αυτά, προσέδιδαν νομιμοφανή χαρακτήρα στα «εισοδήματά» τους.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των κατηγορουμένων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιήσει κατά την τέλεση των αξιόποινων πράξεων,

το χρηματικό ποσό των -4.000- ευρώ,

το χρηματικό ποσό των -4.000- ευρώ, πλήθος κοσμημάτων και

-11- «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν -5- «επιχειρησιακά» οχήματα που χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη των εγκληματικών δραστηριοτήτων της συμμορίας.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, εξιχνιάστηκαν -6- περιπτώσεις κλοπών από κοσμηματοπωλεία και -7- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων από τις περιοχές του Κορυδαλλού, της Νίκαιας, του Μοσχάτου και από διάφορες περιοχές της Αττικής, με το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των -370.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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