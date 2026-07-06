Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος Κοσοβάρος στη Δοϊράνη με ευρωπαϊκό ένταλμα από την Κροατία

Snapshot Συνελήφθη 30χρονος Κοσοβάρος στον συνοριακό σταθμό Δοϊράνης με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Κροατίας.

Το ένταλμα αφορά υπόθεση παράνομης διακίνησης προσώπων που φέρεται να διαπράχθηκε το 2020.

Ζητείται η έκδοση του για να δικαστεί για διευκόλυνση εισόδου και εξόδου τεσσάρων συμπατριωτών του στην Κροατία και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

Ο συλληφθείς αρνείται να εκδοθεί στην Κροατία και κρατείται μέχρι την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου.

Η υπόθεση εξετάζεται από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης. Snapshot powered by AI

Τριαντάχρονος Κοσοβάρος συνελήφθη στον συνοριακό σταθμό Δοϊράνης, στο Κιλκίς, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι Αρχές της Κροατίας για υπόθεση παράνομης διακίνησης προσώπων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση του εντάλματος και αποφασίστηκε η κράτησή του μέχρι να αποφανθεί το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο επί του κροατικού αιτήματος έκδοσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ζητείται η εκδοσή του προκειμένου να δικαστεί για διευκόλυνση εισόδου τεσσάρων συμπατριωτών του σε κροατικό έδαφος και διευκόλυνση εξόδου τους με προορισμό άλλη χώρα της Ευρώπης. Η πράξη αυτή φέρεται να τελέστηκε το 2020.

Ο 30χρονος, που συνελήφθη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, δήλωσε ότι δεν συναινεί να εκδοθεί στην Κροατία.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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