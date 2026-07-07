Καταδίωξη στην Αγία Παρασκευή: Πάνω από 61 κιλά κάνναβης εντοπίστηκαν σε όχημα

Σημαντική ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης κατέσχεσαν οι αστυνομικές Αρχές έπειτα από καταδίωξη οχήματος, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αστυνομικοί της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής επιχείρησαν να ελέγξουν όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα. Ο οδηγός, ωστόσο, αγνόησε το σήμα των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη.

Λίγη ώρα αργότερα, το όχημα ακινητοποιήθηκε, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του ενός εκ των δύο επιβαινόντων, ενώ ο δεύτερος διέφυγε και αναζητείται.

Κατά την έρευνα στο εσωτερικό του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 49 συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 61 κιλά και 250 γραμμάρια κάνναβης.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής.