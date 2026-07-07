Εξιχνιάστηκαν εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Δάφνη, Άγιο Δημήτριο

Snapshot Εξιχνιάστηκαν δύο εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο που έγιναν στις 8 Ιουλίου 2025.

Συνελήφθη 24χρονος ως δεύτερος δράστης, ενώ τον Φεβρουάριο του 2026 είχε συλληφθεί 20χρονος ως πρώτος δράστης.

Ο 20χρονος τοποθέτησε και πυροδότησε τους αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, ενώ ο 24χρονος ήταν ο οδηγός της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε.

Σε έρευνα στην οικία του 24χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά, όπλα, εμπρηστικά υλικά και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε στις επιθέσεις.

Ο 24χρονος κατηγορείται για παραβάσεις των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και όπλων και οδηγήθηκε στην εισαγγελία. Snapshot powered by AI

Εξιχνιάστηκαν πλήρως δυο εμπρηστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών που έλαβαν χώρα πριν από έναν χρόνο σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο.

Η ΔΑΟΕ ταυτοποίησε και συνέλαβε έναν 24χρονο οργανωμένο οπαδό άλλης ομάδας, ως δεύτερο δράστη των επιθέσεων που είχαν λάβει χώρα στις 8 Ιουλίου 2025.

Για την ίδια υπόθεση, τον Φεβρουάριο του 2026, είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ένας 20χρονος, ως ένας από τους δύο φερόμενους δράστες των επιθέσεων. Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου της ΕΛΑΣ, από την αξιοποίηση των στοιχείων της προανάκρισης και ιδίως την ανάλυση ψηφιακών πειστηρίων, κατέστη δυνατή η πλήρης εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του δεύτερου εμπλεκόμενου και προσδιορίστηκε ο ρόλος εκάστου κατά την τέλεση των επιθέσεων.

Πώς έγιναν οι εμπρηστικές επιθέσεις

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι ανωτέρω μετέβησαν με δίκυκλη μοτοσικλέτα στις δύο οικίες, όπου ο 20χρονος προέβη στην τοποθέτηση και πυροδότηση αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, ενώ ο 24χρονος είχε τον ρόλο του οδηγού του δικύκλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως μέσο τέλεσης των αξιόποινων πράξεων.

Κατόπιν σχετικής παραγγελίας της αρμόδιας Ανακριτικής Αρχής, πρωινές ώρες της Δευτέρας, 6 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού έρευνα στην οικία του 24χρονου, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

40 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους

34,7 γραμμαρίων,

2 πλαστικά μπουκάλια, χωρητικότητας 0,5 λίτρων, που πιθανόν περιείχαν βενζίνη,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm,

2 κινητά τηλέφωνα,

πλήθος αυτοκόλλητων οπαδικού περιεχομένου,

ζευγάρι κοκάλινα γάντια,

κράνος,

χρηματικό ποσό των 705 ευρώ,

δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων.

Ο 24χρονος συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.