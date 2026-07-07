Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Φάρατζ από τη θέση του βουλευτή για να προκαλέσει επαναληπτικές εκλογές

Η παραίτηση του ηγέτη του Reform UK έρχεται έπειτα από έρευνες για οικονομική υποστήριξη που έλαβε χωρίς να τη δηλώσει. Έχει επίσης να αντιμετωπίσει ερωτήματα σχετικά με μια αδήλωτη δωρεά 5 εκατομμυρίων λιρών από δωρητή.

Δημήτρης Μάνωλης

Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Φάρατζ από τη θέση του βουλευτή για να προκαλέσει επαναληπτικές εκλογές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Νάιτζελ Φάρατζ παραιτήθηκε από τη βουλευτική του έδρα στο Κλάκτον, προκαλώντας επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια.
  • Η παραίτηση σχετίζεται με δύο έρευνες για μη δήλωση οικονομικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης μιας αδήλωτης δωρεάς 5 εκατομμυρίων λιρών.
  • Ο Φάρατζ αρνείται οποιαδήποτε παρατυπία και δηλώνει ότι δεν παραβίασε κανέναν κανόνα.
  • Ανακοίνωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις επαναληπτικές εκλογές, χαρακτηρίζοντάς τες ως αναμέτρηση του λαού εναντίον του κατεστημένου.
  • Ο Φάρατζ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την πολιτική επανάσταση που ξεκίνησε το κόμμα του Reform UK.
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Ο ηγέτης του βρετανικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, ανακοίνωσε ότι παραιτείται από τη βουλευτική του έδρα, γεγονός που προκαλεί τη διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών στην εκλογική του περιφέρεια, το Κλάκτον.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επαναληπτικές εκλογές, τις οποίες έχει χαρακτηρίσει ως εκλογές «λαού εναντίον κατεστημένου».

Η απόφασή του έρχεται μετά τη γνωστοποίηση ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με δεύτερη έρευνα της Επιτροπής Προτύπων του βρετανικού Κοινοβουλίου, σχετικά με δημοσιεύματα που υποστηρίζουν ότι δεν δήλωσε παροχές σε είδος (benefits-in-kind) που φέρεται να έλαβε από τον καταδικασμένο εγκληματία George Cottrell κατά το έτος πριν από την εκλογή του στην περιφέρεια του Κλάκτον, στις γενικές εκλογές του 2024.

Επίσης, αντιμετωπίζει ακόμη μία έρευνα για καταγγελίες ότι δεν δήλωσε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από τον επιχειρηματία των κρυπτονομισμάτων με έδρα την Ταϊλάνδη, Christopher Harborne, επίσης πριν από την εκλογή του ως βουλευτής.

Και στις δύο περιπτώσεις, ο Φάρατζ επιμένει ότι δεν παραβίασε κανέναν κανόνα και ότι δεν έχει διαπράξει καμία παρατυπία.

Η δήλωση Φάρατζ:

«Επαναλαμβάνω, δεν έχω κάνει τίποτα το μεμπτό.

Το σκέφτηκα πολύ και σήμερα αποφάσισα να παραιτηθώ από βουλευτής του Κλάκτον, προκαλώντας έτσι τη διεξαγωγή επαναληπτικής εκλογής, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Αποφάσισα ότι οι πολίτες του Κλάκτον πρέπει να είναι αυτοί που θα κρίνουν τις πράξεις μου. Αυτή θα είναι μια αναμέτρηση του λαού απέναντι στο κατεστημένο.

Είναι μια ευκαιρία να υψώσουμε το μεσαίο δάχτυλο στο κατεστημένο, να του πούμε, ειλικρινά, πού να πάει.

Γι' αυτό και θα θέσω εκ νέου υποψηφιότητα σε αυτή την επαναληπτική εκλογή».

Ο ηγέτης του Reform UK πρόσθεσε:

«Θα παλέψω για τη νίκη. Θα αγωνιστώ ώστε να συνεχιστεί η πολιτική επανάσταση που ξεκίνησε το Reform.

Και λέω στους ψηφοφόρους του Κλάκτον: αν κερδίσω, θα κερδίσετε κι εσείς. Αν χάσω, θα κερδίσουν εκείνοι.

Και με τα δύο παλιά κόμματα δεν πρόκειται ποτέ να πετύχουμε τις θεμελιώδεις αλλαγές που χρειάζεται η διαλυμένη Βρετανία».

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