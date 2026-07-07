Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δυο τελευταίοι κατηγορούμενοι οπαδοί για εγκληματική οργάνωση

Με την απολογία των δύο τελευταίων κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, η οποία ερευνάται για σειρά αξιόποινων πράξεων, μεταξύ των οποίων επιθέσεις, εκβιασμοί, εμπρησμοί και διακίνηση ναρκωτικών.



Μετά το πέρας της διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφεθούν και οι δύο ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.



Ο 30χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε όσα του αποδίδονται, λέγοντας: «Δεν είμαι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και δεν έχω διακινήσει ποτέ ναρκωτικά. Δεν γνωρίζω τι αναφέρουν οι συγκατηγορούμενοί μου στις συνομιλίες τους. Κάποιοι μου χρωστούσαν χρήματα από μπλουζάκια του Παναθηναϊκού που τους είχα πουλήσει».



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 27χρονος, ο οποίος υποστήριξε: «Αρνούμαι κατηγορηματικά τα αδικήματα που μου αποδίδονται. Δεν υπάρχει ούτε μία συνομιλία με συγκατηγορούμενό μου που να αφορά διακίνηση ναρκωτικών ουσιών».



Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη ημέρα είχαν απολογηθεί οι υπόλοιποι οκτώ κατηγορούμενοι. Από αυτούς, ένας ανήλικος προφυλακίστηκε, ενώ οι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.



Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, κανείς δεν αποτελεί μέλος εγκληματικής οργάνωσης, ενώ όλοι υποστήριξαν ότι είναι φίλαθλοι και όχι οργανωμένοι οπαδοί. Παράλληλα, όσον αφορά τις ναρκωτικές ουσίες που εντοπίστηκαν, υποστήριξαν ότι προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση.