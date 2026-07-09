Η Stoiximan απέκτησε την πιστοποίηση Great Place To Work®

Newsbomb

Η Stoiximan απέκτησε την πιστοποίηση Great Place To Work®
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Stoiximan απέσπασε την πιστοποίηση Great Place To Work® (Certified™ by Great Place To Work®), σε συνέχεια της σχετικής αξιολόγησης του διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού Great Place To Work® Hellas.

Η σημαντική αυτή διάκριση βασίζεται στις άμεσες, ανώνυμες και εμπιστευτικές αξιολογήσεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρείας, οι οποίοι μοιράστηκαν τη βιωματική τους εμπειρία σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον, την εταιρική κουλτούρα, τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας, την ποιότητα της ηγεσίας, καθώς και τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης που προσφέρει η Stoiximan.

Η πιστοποίηση αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Stoiximan και επιβεβαιώνει τη διαρκή επένδυσή της στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε πρωτοβουλίας. Μέσα από ένα πλαίσιο δράσεων που ενισχύει την ανάπτυξη, την ευημερία, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας συμπερίληψης και συνεργασίας, η εταιρεία δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ώστε οι εργαζόμενοι της, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να εξελίσσονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετακίνηση των ανθρώπων της σε νέα, πλήρως ανακαινισμένα γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με χώρους σχεδιασμένους να εξυπηρετούν τη συνεργασία και την καθημερινή εργασία.

Παράλληλα, ενισχύθηκαν και προστέθηκαν νέες δράσεις για την ευεξία των ανθρώπων της Stoiximan, όπως εβδομαδιαία προγράμματα training στο γραφείο, συνεδρίες με διατροφολόγο και υγιεινές επιλογές πρωινού. Η καθημερινότητα στην Stoiximan περιλαμβάνει σειρά από events και meet & greet με κορυφαίους αθλητές και προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού που στηρίζει η εταιρεία. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίζουν από κοντά αθλητές, όπως ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο Μίλτος Τεντόγλου, η Κατερίνα Στεφανίδη, η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, οι Legends του 2004 και πολλούς ακόμα.

Η Σοφία Κατσαλή, Head of People της Stoiximan δήλωσε: «Η πιστοποίησή μας από το Great Place To Work® αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, καθώς προέρχεται από τους ίδιους τους ανθρώπους μας. Για εμάς, η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και τη συνεργασία αποτελεί μια στρατηγική επιλογή και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας. Η διάκριση αυτή μας γεμίζει υπερηφάνεια, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους μας, δημιουργώντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης, μάθησης και εξέλιξης για όλους».

Η πιστοποίηση Great Place To Work® έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η εμπειρία των ανθρώπων της Stoiximan αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας να δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο κάθε μέλος της ομάδας αισθάνεται ότι ανήκει. Παράλληλα, αποτελεί κίνητρο για τη συνέχιση των πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ευημερία, την επαγγελματική ανάπτυξη και τη συνολική εμπειρία των εργαζομένων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Καταιγιστικές εξελίξεις - Ένοχοι Λιόλιος και Προμηθέας

14:13ΕΘΝΙΚΑ

Η ΤΠΚ Ρουσσέν στην Ιθάκη: Μετά τον εντοπισμό ουκρανικού drone στη Λευκάδα, πολεμικά πλοία περιπολούν στο Ιόνιο

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Σώος ο πιλότος

14:09ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίν Λεπέν: Αυξημένα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις - Της δίνουν νίκη στο δεύτερο γύρο

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Στη Μεταμόρφωση κάνουμε πράξη μια μεγάλη αστική ανάπλαση»

14:07ANNOUNCEMENTS

Η Stoiximan απέκτησε την πιστοποίηση Great Place To Work®

14:05ANNOUNCEMENTS

Η Novibet εξασφαλίζει την πρώτη άδεια από τη νέα Ρυθμιστική Αρχή της Ιρλανδίας, επιβεβαιώνοντας την ηγετική της θέση στην αγορά που δραστηριοποιείται από το 2021

14:03ANNOUNCEMENTS

Διάσημοι αθλητές και πρόσωπα της showbiz «στέφουν» τον πρωταθλητή του Παγκοσμίου (vid)

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτά τα προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές από 31 Αυγούστου – Δείτε τη λίστα

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο σε καταυλισμό Ρομά

13:40ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνία αυτοκτονίας»: Τραγικές λεπτομέρειες για την οικογένεια Ινδών που πήδηξε από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη στο Λονδίνο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ομολόγησε την πράξη του ο 76χρονος και συνελήφθη για εμπρησμό

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διπλωματικές πηγές: Δεν άλλαξαν τα δεδομένα για τα F-35 στην Τουρκία, δεν υπάρχει απόφαση από τον Τραμπ

13:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Νέστορα: «Σας ευχαριστώ όλους, η μητέρα μου ήταν υπέροχος άνθρωπος»

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 13 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο που πυροβόλησαν τον 20χρονο - Οι οπές στον τοίχο δείχνουν πιθανότατα ευθεία βολή

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Νωρίτερα οι πληρωμές

13:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από κηδεία Βάγιας Νέστορα: «Καμία ανοχή στη βία και την τρομοκρατία»

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην Α' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου

13:13ΥΓΕΙΑ

Από τι πέθανε η Μπόνι Τάιλερ: Τι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:43ΕΛΛΑΔΑ

Βρέθηκε το «αντίδοτο» για τους λαγοκέφαλους - Η φυσική «ασπίδα» απέναντι στο τοξικό ψάρι

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ομολόγησε την πράξη του ο 76χρονος και συνελήφθη για εμπρησμό

14:11ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Σώος ο πιλότος

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτά τα προϊόντα θα μειωθούν οι τιμές από 31 Αυγούστου – Δείτε τη λίστα

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης

08:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα πρώτα σημάδια για έναν ακραίο χειμώνα φέτος στην Ευρώπη - Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

13:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η πιο θερμή ημέρα της εβδομάδας - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

13:13ΥΓΕΙΑ

Από τι πέθανε η Μπόνι Τάιλερ: Τι πέρασε τους τελευταίους δύο μήνες

13:40ΚΟΣΜΟΣ

«Συμφωνία αυτοκτονίας»: Τραγικές λεπτομέρειες για την οικογένεια Ινδών που πήδηξε από τον 36ο όροφο ουρανοξύστη στο Λονδίνο

11:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Κολίνα απαντά στην Αίγυπτο για το γκολ που ακυρώθηκε και το πέναλτι στον Σαλάχ

12:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ, που τραγούδησε το «Total eclipse of the heart», σε ηλικία 75 ετών

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Σισμανόγλειο: Εικόνες απόλυτης καταστροφής στην Α' Παθολογική Κλινική του νοσοκομείου

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: 13 κάλυκες βρέθηκαν στο σημείο που πυροβόλησαν τον 20χρονο - Οι οπές στον τοίχο δείχνουν πιθανότατα ευθεία βολή

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Βάγιας Νέστορα: Πλήθος κόσμου στην Κοζάνη για το τελευταίο αντίο - Αναμένεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο σε καταυλισμό Ρομά

11:37ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο περιστατικό στην Ιαπωνία: Διαφώνησαν και της έραψε τα χείλια με βελόνα και κλωστή

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Παππούς και εγγονός έβγαλαν τεράστιο λαγοκέφαλο και τον μετέφεραν με παιδικό παιχνίδι

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη και φωτιά σε εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο - Πυκνός καπνός από τα υλικά που καίγονται

10:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες σήμερα και μετά... 40άρια - Πότε θα ανέβει η θερμοκρασία κατακόρυφα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ