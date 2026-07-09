Φωτιά στον Ασπρόπυργο σε καταυλισμό Ρομά

Snapshot Νέα πυρκαγιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο, βορειοανατολικά του ήδη φλεγόμενου εργοστασίου ανταλλακτικών.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση εντός του καταυλισμού Ρομά, κοντά στο εργοστάσιο.

Η Πυροσβεστική ενημέρωσε ότι η νέα εστία βρίσκεται σε ζώνη με πυκνή χαμηλή βλάστηση μέσα στον καταυλισμό.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 14 οχήματα για την άμεση κατάσβεση της νέας πυρκαγιάς. Snapshot powered by AI

Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στον Ασπρόπυργο, βορειοανατολικά του εργοστασίου ανταλλακτικών που βρίσκεται ήδη σε φλεγόμενη κατάσταση.

Η φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, εντός του καταυλισμού Ρομά, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου καίγεται το εργοστάσιο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημέρωσε ότι η νέα εστία φωτιάς εντοπίστηκε μέσα στον καταυλισμό Ρομά, σε ζώνη με πυκνή χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο επιχειρούν 38 πυροσβέστες, οι οποίοι υποστηρίζονται από 14 οχήματα πυρόσβεσης, με στόχο την άμεση περιορισμό και κατάσβεση της νέας πυρκαγιάς.