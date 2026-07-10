Μεγάλα παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών στα καταστήματα Allwyn

Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

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Μεγάλα παιχνίδια στο Παγκόσμιο με καθημερινό Unboxing εμπειριών και προσφορών στα καταστήματα Allwyn
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Η προημιτελική φάση ολοκληρώνεται στο Παγκόσμιο με 3 μεγάλα παιχνίδια. Σήμερα, στις 22:00, διεξάγεται ο αγώνας Ισπανία-Βέλγιο. Τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στις 00:00, παίζουν η Νορβηγία με την Αγγλία και στις 04:00 το πρωί της ίδιας μέρας ξεκινάει η αναμέτρηση Αργεντινή-Ελβετία.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει καθημερινό Calendar εμπειριών και προσφορών* στους αγώνες του Παγκοσμίου.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn

Κάθε μέρα για όλα τα παιχνίδια σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn: Ενισχυμένες αποδόσεις, promos, αποστολές, καθώς και το Mούντο Game.

Σε αυτό το Παγκόσμιο, εδώ σε καταλαβαίνουμε στα καταστήματα Allwyn.

Mε το νέο Μούντο Game* προβλέπεις δωρεάν το αποτέλεσμα του αγώνα και διεκδικείς 33 smartphone (ένα κάθε μέρα) και 4 εισιτήρια στην Μόντσα.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει σε όλες τις αναμετρήσεις του Παγκοσμίου τις προωθητικές ενέργειες «Super Αλλαγή», «Βet Builder Boost»,«Στο Παρά 1», «Βοοst Νίκης»,«Βet Lock» και «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Οι ενισχυμένες αποδόσεις για το Παγκόσμιο από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Πολλές είναι οι ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρονται καθημερινά για κάθε αγώνα της κορυφαίας διοργάνωσης.

Δείτε ορισμένες από τις επιλογές για τους προημιτελικούς:

Ισπανία-Βέλγιο

  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 1-0, 2-0 ή 3-0
  • Να σκοράρει: Λαμίν Γιαμάλ

Νορβηγία-Αγγλία

  • Over 0.5 Αγγλία γκολ & Over 6.5 Αγγλία κόρνερ
  • Να σκοράρει: Τζουντ Μπέλιγχαμ

Αργεντινή-Ελβετία

  • Σκορ Πολλαπλών Επιλογών: 2-1, 3-1 ή 4-1
  • Λιονέλ Μέσι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή, Αργεντινή να κερδίσει & Over 2.5 γκολ

Sports Party* για τον αγώνα Ισπανία-Βέλγιο σήμερα στα καταστήματα Allwyn

Σήμερα γίνεται από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ στα καταστήματα Allwyn το πέμπτο Sports Party για το Παγκόσμιο, με Super δώρα και Super ενισχυμένες αποδόσεις. Το σημερινό Sports Party είναι για το παιχνίδι Ισπανία-Βέλγιο ξεκινάει στις 21:30.

Το Sports Party* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ σε περιμένει εσένα και την παρέα σου σε ένα κατάστημα Allwyn για να δείτε τα παιχνίδια με super δώρα & περισσότερες εκπλήξεις!

Αυτό το Sports Party δεν γίνεται να το «χάσεις». Απολαμβάνεις με την παρέα σου τις μεγαλύτερες αθλητικές συγκινήσεις σε ένα κατάστημα Allwyn, με Promos, απίστευτες Allwyn επιβραβεύσεις, δυνατά tips, super ενισχυμένες αποδόσεις* σε επιλεγμένες αγορές & την ευκαιρία να διεκδικήσεις μοναδικά δώρα.

Σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις σε 4 επιλεγμένες αγορές, του αγώνα Ισπανία-Βέλγιο σε περιμένουν σε ένα κατάστημα Allwyn, σήμερα, από τις 21:00 έως τις 22:00.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ-ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

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