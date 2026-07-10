Μουντιάλ 2026: Λήξη συναγερμού στη Γαλλία – Kανονικά ο Εμπαπέ στον ημιτελικό

Snapshot Ο Κιλιάν Εμπαπέ τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο στο 77ο λεπτό του αγώνα με το Μαρόκο αλλά ο τραυματισμός του είναι ελαφρύς.

Ο Εμπαπέ διαβεβαίωσε ότι είναι απολύτως καλά και αναμένεται να αγωνιστεί κανονικά στον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026.

Ο προπονητής Ντιντιέ Ντεσάν επέλεξε να αντικαταστήσει τον Εμπαπέ με τον Ματετά για να μην ρισκάρει την υγεία του στα τελευταία λεπτά.

Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Snapshot powered by AI

Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν ο πρωταγωνιστής της νίκης της Γαλλίας επί του Μαρόκου, ωστόσο ο τραυματισμός του στον δεξιό αστράγαλο στο 77ο λεπτό προκάλεσε ανησυχία για την κατάσταση του εν όψει του ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παρά τις αρχικές φόβους, ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης διαβεβαίωσε πως το πρόβλημα είναι ελαφρύ και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για τον σημαντικό αγώνα.

Ο αρχηγός της εθνικής Γαλλίας άνοιξε το σκορ και ήταν ο δημιουργός του δεύτερου γκολ, ωστόσο ζήτησε αλλαγή λόγω ενοχλήσεων στον δεξιό αστράγαλο, με τον προπονητή Ντιντιέ Ντεσάν να επιλέγει να μην ρισκάρει την υγεία του στα κρίσιμα λεπτά. Αμέσως μετά την αποχώρησή του, ο Εμπαπέ δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες με πάγο, ενώ η πρώτη εικόνα του μετά τον αγώνα ήταν καθησυχαστική.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο επιθετικός ξεκαθάρισε την κατάσταση, λέγοντας: «Έχω έναν μικρό τραυματισμό στον αστράγαλο, αλλά είμαι απολύτως καλά. Ο Ματετά ήταν σε καλύτερη κατάσταση για να παίξει στα τελευταία λεπτά και ήταν πιο φρέσκος εκείνη τη στιγμή. Γι’ αυτό έγινε η αλλαγή.»

Η δήλωση του Εμπαπέ έφερε ανακούφιση στο τεχνικό επιτελείο και στους φιλάθλους της Γαλλίας, καθώς πλέον όλα δείχνουν ότι ο σούπερ σταρ θα είναι έτοιμος για τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Οι τρικολόρ θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία-Βέλγιο σε έναν κρίσιμο αγώνα που θα καθορίσει ποιος θα προκριθεί στον μεγάλο τελικό.