Νέα εγκληματική προσπέραση στον ΒΟΑΚ - Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε διπλή διαχωριστική (video)

Snapshot Στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης καταγράφηκαν επικίνδυνες παράνομες προσπεράσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρά ατυχήματα.

Σε βίντεο φαίνεται όχημα να προσπερνά παράνομα πάνω σε διπλή διαχωριστική γραμμή, με κίνδυνο σύγκρουσης με αντίθετα κινούμενα οχήματα και φορτηγάκι.

Τα υπόλοιπα οχήματα αναγκάστηκαν να φρενάρουν απότομα για να αποφύγουν ατύχημα σε σημείο όπου αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες.

Πρόσφατα συνελήφθη οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά για παράνομες προσπεράσεις, που είναι συχνό φαινόμενο στον ΒΟΑΚ, ειδικά λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Το περιστατικό υπογραμμίζει την ανάγκη για υπεύθυνη οδήγηση και αποφυγή ριψοκίνδυνων ελιγμών για την ασφάλεια όλων. Snapshot powered by AI

Αδιανόητες καταστάσεις καταγράφηκαν για ακόμα μια φορά, στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης με τους οδηγούς να πραγματοποιούν επικίνδυνες προσπεράσεις με κίνδυνο να προκαλέσουν ατύχημα.

Το βίντεο που δημοσιοποιεί σήμερα το zarpanews.gr, είναι κυριολεκτικά σοκαριστικό και αποτυπώνει το πως θα μπορούσε από την απερισκεψία κάποιου να προκληθεί ένα τροχαίο με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, που κινούνταν προς Ρέθυμνο, μετά τον Άγιο Ραφαήλ, επιχειρεί να κάνει προσπερνώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, την ώρα που από την απέναντι μεριά με κατεύθυνση προς Χανιά περνούσαν αυτοκίνητα, ενώ βρέθηκε μια ανάσα από φορτηγάκι, το οποίο πρόλαβε σε κλάσματα δευτερολέπτου να στρίψει για να αποφύγει τη σύγκρουση.

Τα υπόλοιπα οχήματα φρενάρουν απότομα, για να αποφύγουν τον κίδνυνο σύγκρουσης, με τα άλλα οχήματα, αφού ήταν πολύ εύκολο να προκληθεί καραμπόλα, σε ένα σημείο του δρόμου μάλιστα που είναι εθνική οδός και αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες.

Ευτυχώς, δεν συνέβη κάτι δυσάρεστο και όλοι είναι καλά στην υγεία τους, όμως θα πρέπει να προβληματιστούμε για το πως οδηγούμε στους δρόμους και τις συνέπειες που μπορεί να έχει η συμπεριφορά μας σε αυτούς.

Πριν από μερικές ημέρες, είχε συλληφθεί οδηγός βυτιοφόρου στα Χανιά, ενώ οι παράνομες προσπεράσεις και οι επικίνδυνοι ελιγμοί είναι καθημερινοί κυρίως στον ΒΟΑΚ, σε μια περίοδο μάλιστα που ο αριθμός των οχημάτων είναι μεγαλύτερος εξ αιτίας της αυξημένης τουριστικής κίνησης.

Το κακό μπορέι να γίνει σε μια στιγμή, όσο διαρκεί και η παράνομη προσπέραση που βλέπουμε στο βίντεο. Ας αναλογιστούμε αν αξίζει περισσότερο να είμαστε βιαστικοί ή να είμαστε σώοι.