Η Ισπανία άρχισε να φυτεύει εκατομμύρια ευκαλύπτους το 1940: Σήμερα είναι εχθρός της βιοποικιλότητας
Νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι εκτεταμένες φυτείες ευκαλύπτου στην Ισπανία μειώνουν τη βιοποικιλότητα, επηρεάζοντας κυρίως τα πτηνά.
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Η Ισπανία ξεκίνησε τη μαζική φύτευση ευκαλύπτων τη δεκαετία του 1940, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας χαρτιού και ξυλείας, αξιοποιώντας την ταχεία ανάπτυξη του είδους. Σήμερα, σχεδόν εννέα δεκαετίες αργότερα, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η εξάπλωση των φυτειών έχει σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.
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