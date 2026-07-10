ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas: Σημαντικές διακρίσεις στα Sales Excellence Awards 2026

Τρία βραβεία για την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas και μια τιμητική διάκριση για την Κωνσταντίνα Τρίμπου από το ΙΠΕ

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ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas: Σημαντικές διακρίσεις στα Sales Excellence Awards 2026
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Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas απέσπασε τρία σημαντικά βραβεία στα Sales Excellence Awards, το θεσμό που επιβραβεύει τις κορυφαίες πρακτικές πωλήσεων στη χώρα, ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης τιμήθηκε και η Κωνσταντίνα Τρίμπου, General Manager 1UL Europe Unilever, από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ). Συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε Gold βραβείο για το λανσάρισμα του SKIP Wonder Wash, Silver βραβείο για την εξαιρετική επίδοση της ομάδας πωλήσεων της εταιρείας, καθώς και Bronze βραβείο για την αξιοποίηση retail insights και δεδομένων με στόχο την ενίσχυση των πωλήσεων.

Τα βραβεία

Το SKIP Wonder Wash διακρίθηκε με το Gold βραβείο στην κατηγορία «Καινοτόμο Προϊόν / Υπηρεσία», επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ενός λανσαρίσματος που έφερε μια νέα πρόταση στην κατηγορία των απορρυπαντικών. Με εξειδικευμένη τεχνολογία σχεδιασμένη για τον σύντομο κύκλο πλύσης 15’, το προϊόν ανταποκρίθηκε στη σύγχρονη ανάγκη των καταναλωτών για ταχύτητα, ευκολία και υψηλή απόδοση. Η επιτυχία του βασίστηκε σε έναν ισχυρό συνδυασμό καινοτομίας, άρτιας εμπορικής εκτέλεσης και ολοκληρωμένης επικοινωνιακής στρατηγικής, οδηγώντας σε πωλήσεις €11 εκατ., με μερίδιο αξίας 6,1% στο σύνολο της κατηγορίας απορρυπαντικών και 9,0% στα υγρά απορρυπαντικά, ενώ πέτυχε διείσδυση 10% μέσα στους πρώτους έξι μήνες από το λανσάρισμά του (πηγή: Nielsen, Δεκέμβριος 2025). Το SKIP Wonder Wash ξεπέρασε τα όρια μιας καινοτομίας, δημιουργώντας νέα καταναλωτική συνήθεια και νέα αξία για την κατηγορία, ενισχύοντας παράλληλα τη δυναμική του brand SKIP.

O Γιώργος Καρατζάς, 1UL Europe Home Care Director, δήλωσε: «Στη Unilever η ουσιαστική καινοτομία επιτυγχάνεται από την κατανόηση των αναδυόμενων αναγκών των καταναλωτών και το πάντρεμα της ιδέας με νέες τεχνολογίες. Το SKIP Wonder Wash σχεδιάστηκε εξαρχής για να ανταποκριθεί στον σύγχρονο τρόπο ζωής, και προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα και εμπειρία χρήσης ακόμη και στον πιο σύντομο κύκλο πλύσης. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει όχι μόνο τη δυναμική του προϊόντος και την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην μάρκα, αλλά και την ποιότητα του οργανισμού μας, που το έκανε το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα των τελευταίων ετών».

Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas απέσπασε επίσης το Silver βραβείο στην κατηγορία «Sales Company of the Year - Innovation», για την εξαιρετική επίδοση της ομάδας πωλήσεων σε μια χρονιά αυξημένων προκλήσεων στην αγορά FMCG. Η ομάδα κατέγραψε ανάπτυξη 4% (Nielsen sell-out) καθώς και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς κατά +56 μονάδες βάσης, βελτιώνοντας παράλληλα σημαντικά την παρουσία των brands της στα δεύτερα σημεία των καταστημάτων. Με τη συνεργασία των πελατών της υλοποίησε περισσότερες από 50 ενέργειες με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και ηθικό αποτύπωμα, ενώ λάνσαρε πάνω από 20 νέους κωδικούς, φέρνοντας καινοτόμες λύσεις στον Έλληνα καταναλωτή.

Η Λαλίνα Πάνου, Customer Development Commercial Lead, ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas, δήλωσε: «Σε μια χρονιά με αλλαγές και απαιτητικές συνθήκες στην αγορά, καταφέραμε να κινηθούμε με κοινή κατεύθυνση, ταχύτητα και συνέπεια. Η άριστη εκτέλεση στο ράφι, η αξιοποίηση δεδομένων και η εμπορική πειθαρχία οδήγησαν σε κορυφαίες επιδόσεις, ενώ το λανσάρισμα του SKIP Wonder Wash αποτέλεσε ορόσημο. Η συλλογική προσπάθεια και συνεργασία ήταν καθοριστικοί παράγοντες για τα αποτελέσματά μας και για την αξία που δημιουργούμε καθημερινά για τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές μας».

Η τρίτη διάκριση της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas ήταν το Bronze βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακό Μάρκετινγκ, Social Media & Analytics στις Πωλήσεις» για την πρωτοποριακή Data Driven Retail Media στρατηγική που ανέπτυξε σε συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος. Η στρατηγική αξιοποίησε retail insights και first-party δεδομένα, για την ανάπτυξη βασικών brands, όπως τα Dove, SKIP και Hellmann’s και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την αξιοποίηση του Retail Media στην ελληνική αγορά.

Η Βάλια Σάκκου, Head of Digital-Media-Commerce, 1UL Europe DMC Lead Unilever, δήλωσε: «Η αξιοποίηση δεδομένων μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα τον καταναλωτή και να σχεδιάζουμε πιο στοχευμένες και αποτελεσματικές ενέργειες. Μέσα από τη συνεργασία μας με την ΑΒ Βασιλόπουλος, καταφέραμε να συνδέσουμε πιο άμεσα το ψηφιακό marketing με τις πωλήσεις. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σημασία μιας πιο data-driven προσέγγισης για την εμπορική ανάπτυξη».

Τιμητική διάκριση για την Κωνσταντίνα Τρίμπου από το ΙΠΕ

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, ιδιαίτερη σημασία είχε και η τιμητική διάκριση της Κωνσταντίνας Τρίμπου, General Manager 1UL Europe Unilever, από το Ινστιτούτο Πωλήσεων Ελλάδος (ΙΠΕ), για την πορεία, το ήθος και τη συμβολή της στον χώρο των πωλήσεων και της επιχειρηματικής ανάπτυξης.

«Η τιμητική αυτή διάκριση έχει ξεχωριστή σημασία για μένα, γιατί αποτελεί αναγνώριση μιας διαδρομής γεμάτη με προκλήσεις αλλά και αφοσίωσης στις αξίες που με καθοδήγησαν από την πρώτη στιγμή της επαγγελματικής μου πορείας. Μου φέρνει στο μυαλό τα λόγια του πατέρα μου: “Δούλεψε σκληρά, πάντα με ήθος, σεβάσου όλους τους ανθρώπους γύρω σου, ανεξαρτήτως θέσης και ηλικίας, βοήθα όσο και όπου μπορείς, μην περιμένεις ποτέ κάτι πίσω για αντάλλαγμα”. Στα 28 χρόνια πορείας μου στη Unilever είχα την τύχη να συνεργαστώ με εξαιρετικούς ανθρώπους, από τους οποίους έμαθα και εξελίχθηκα. Το βραβείο αυτό ανήκει και σε εκείνους, γιατί για μένα κάθε επίτευγμα είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και εμπιστοσύνης», δήλωσε η Κωνσταντίνα Τρίμπου.

Για την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, οι διακρίσεις στα Sales Excellence Awards αποτελούν αναγνώριση της στρατηγικής δέσμευσης της εταιρείας στην Ελλάδα και της σταθερής επένδυσής της στην καινοτομία, την εμπορική αριστεία, την αξιοποίηση δεδομένων και τη δημιουργία αξίας για την αγορά, τους συνεργάτες και τους καταναλωτές.

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