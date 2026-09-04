Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

Η Allwyn Hellas γίνεται Official Partner της EuroLeague και του ΒΚΤ EuroCup για τα επόμενα τρία χρόνια

Newsroom

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Allwyn Hellas και η Euroleague Basketball ενώνουν τις δυνάμεις τους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας, που συνδέει την ελίτ του Ευρωπαϊκού μπάσκετ με την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιχνιδιών.

Ειδικότερα, η Allwyn Hellas θα αποτελέσει Official Partner της EuroLeague και του BKT EuroCup για την ελληνική αγορά, για τα επόμενα τρία χρόνια.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας των δύο πλευρών πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, παρουσία στελεχών της Allwyn Hellas και της Euroleague Basketball, των αθλητών-θρύλων Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Μπάνε Πρέλεβιτς και Τζο Αρλάουκας, καθώς και εκπροσώπων των ΜΜΕ.

1-4.jpg

Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας, Μάικ Μπατίστ, Ντέιβιντ Ρίβερς, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball

2-4.jpg

Τα τρόπαια της EuroLeague και του BKT EuroCup

3-4.jpg

Εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας της Allwyn Hellas με την Euroleague Basketball

Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο ισχυρά brands με κοινές αξίες και πίστη στη δύναμη του αθλητισμού να εμπνέει, να ψυχαγωγεί και να δημιουργεί δεσμούς με εκατομμύρια φιλάθλους. Στο πλαίσιο αυτό, ηΑllwyn Hellas αποκτά δυναμική παρουσία τόσο εντός, όσο και εκτός γηπέδων στους αγώνες τηςEuroLeague και του EuroCup, με στόχο να προσφέρει μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης στο κοινό της, μέσα από ξεχωριστές δράσεις, ειδικό περιεχόμενο και καινοτομίες που κάνουν τους φιλάθλους μέρος του παιχνιδιού.

4-4.jpg

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas

5-4.jpg

Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball

6-4.jpg

Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Οδυσσέας Χριστοφόρου, υπογράμμισε: «Στην Allwyn Hellas, είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τηνEuroleague Basketball, ως Official Partner της, για τα επόμενα τρία χρόνια. Η συνεργασία αυτή αφορά πολλά περισσότερα από την απλή προβολή του brand μας. Μαζί με την Euroleague Basketball, θα σταθούμε ακόμα πιο κοντά στους φιλάθλους. Θα είμαστε εκεί με εμπειρίες που δεν αγοράζονται με χρήματα, θα είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί τους και θα προσφέρουμε εκπλήξεις που θα κάνουν κάθε παιχνίδι να μετράει ακόμα περισσότερο».

7-3.jpg

Μάικ Μπατίστ, Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας και Ντέιβιντ Ρίβερς

8-2.jpg

Εκδήλωση για την παρουσίαση της στρατηγικής συνεργασίας της Allwyn Hellas με την Euroleague Basketball

9-2.jpg

Ντέιβιντ Ρίβερς, Μανώλης Σταυρουλάκης, Public & Media Relations Director της Allwyn Hellas, Μάικ Μπατίστ, Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas, Τζο Αρλάουκας και Μπάνε Πρέλεβιτς

Από την πλευρά του, ο Chief Customer Officer της Allwyn Hellas, Lukas Antos, τόνισε: «Η φιλοσοφία των αθλητικών χορηγιών της Allwyn Hellas αφορά πολλά περισσότερα από την απλή προβολή ενός λογοτύπου σε μια φανέλα ή περιμετρικά των αγωνιστικών χώρων. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη σχέση των φιλάθλων με τις διοργανώσεις και τις ομάδες ακόμη πιο συναρπαστική, πιο διαδραστική και πιο ουσιαστική, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τους αγώνες».

10-2.jpg

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball

11-2.jpg

Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Hellas, Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas, Νάνση Βέρρα, Chief Legal, Regulatory & Compliance Officer της Allwyn Hellas, Αργύρης Διαμαντής, Chief Technology Officer της Allwyn Hellas, Ματθαίος Ματθαίου, Chief Sales & Marketing Play Stores, HL & Operations Officer της Allwyn Hellas

12-2.jpg

Φώτης Ζησιμόπουλος, Chief Sales & Marketing Allwyn Stores Officer της Allwyn Hellas και Lukas Antos, Chief Customer Officer της Allwyn Hellas

Ο Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball, Gawain Davies, δήλωσε: «Η Ελλάδα αποτελεί βασική αγορά για τη Euroleague Basketball, με μια παθιασμένη μπασκετική κοινότητα και μερικούς από τους πιο αφοσιωμένους φιλάθλους στον ευρωπαϊκό αθλητισμό. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Allwyn Hellas ως Official Partner τόσο της EuroLeague, όσο και του EuroCup, και που ξεκινάμε μια μακροχρόνια συνεργασία, η οποία βασίζεται στην κοινή φιλοδοξία μας να δημιουργούμε ουσιαστικές εμπειρίες για τους φιλάθλους. Μαζί θα διερευνήσουμε νέους τρόπους για να συνδέσουμε τους φιλάθλους με τις διοργανώσεις μας, τόσο στο γήπεδο, όσο και μέσω του ψηφιακού οικοσυστήματος μας, ενώ παράλληλα θα υλοποιήσουμε καινοτόμες δράσεις και θα προσφέρουμε αξέχαστες μπασκετικές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου».

13-2.jpg

Ντέιβιντ Ρίβερς

14-2.jpg

Μάικ Μπατίστ

15-2.jpg

Μπάνε Πρέλεβιτς

Οι τέσσερις εμβληματικές μορφές του μπάσκετ, που συμμετείχαν στην εκδήλωση, ανέδειξαν τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Allwyn Hellas και της Euroleague Basketball, επισημαίνοντας ότι έρχεται σε μια ιδανική χρονική στιγμή. Όπως τόνισαν χαρακτηριστικά, το μπάσκετ βρίσκεται στο κέντρο της προσοχής όλων των φιλάθλων αλλά και των πελατών της Allwyn, γεγονός που καθιστά τη σύμπραξη αυτή ακόμη πιο ουσιαστική και επίκαιρη.

16-2.jpg

Τζο Αρλάουκας

17-1.jpg

Γιώργος Ζούμας, Sponsorships Director της Allwyn Hellas και Gawain Davies, Chief Commercial Officer της Euroleague Basketball

18.jpg

Η ομάδα της Allwyn Hellas και η ομάδα της Euroleague Basketball

19.jpg

Μπάνε Πρέλεβιτς, Τζο Αρλάουκας και Ντέιβιντ Ρίβερς

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:33ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Σε καλή κατάσταση τα τρία ανήλικα που φιλοξενούνται προσωρινά στο νοσοκομείο

16:32ANNOUNCEMENTS

Allwyn Hellas και Euroleague Basketball μαζί στον δρόμο για τη δόξα

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: Τραυμάτισε με μαχαίρι αστυνομικό

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Φωτιά στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια

16:06ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Καταβάλλεται προσπάθεια για εξομάλυνση των μεταγγίσεων στο νοσοκομείο Παίδων

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 60χρονος κατηγορούμενος για 4 εμπρησμούς στην Μεσσήνη

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από αδιανόητο τροχαίο στην Ηλιούπολη: Ταξί που εμβολίστηκε από κλεμμένο ΙΧ, λίγο έλειψε να πέσει σε αυλή πολυκατοικίας

15:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεμούδιασμα για τον… μισό Παναθηναϊκό, νίκη για το Μαρούσι

15:52ΕΛΛΑΔΑ

Δυναμική παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

15:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο νοσοκομείο ο Ρογκαβόπουλος

15:44LIFESTYLE

Κατερίνα Στικούδη: Κάθισε στο πιάνο του μετρό Συντάγματος και άρχισε να τραγουδά - Βίντεο

15:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον ενός δύσκολου περιβάλλοντος και θα πρέπει να αναλάβει δράση

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωκίδα: Φωτιά στους Πενταγιούς - Επιχειρούν δύο εναέρια

15:23WHAT THE FACT

Φοιτητής ανακάλυψε χαμένη πόλη των Μάγια στη 16η σελίδα αναζήτησης της Google

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Παιανία: Μέσα σε 30 λεπτά οριοθετήθηκε η φωτιά - Προβληματίζουν τα συχνά περιστατικά

15:16WHAT THE FACT

Έσπασε το ρεκόρ κατά 155 μέτρα: Η κινεζική γέφυρα με τα 600 μέτρα άνοιγμα που άλλαξε τα δεδομένα

15:09ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: Ο ΙΣΑ προειδοποιεί για συνέχιση της διασποράς στην Αττική και τον Σεπτέμβριο

14:57ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση ανεργίας στο 7,9% το β΄τρίμηνο - Ετήσια μείωση κατά 0.9%

14:55ANNOUNCEMENTS

Η Athens Flying Week - Tanagra International Air Show 2026 μπαίνει στην τελική ευθεία!

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για προκαταβολή φόρου, τεκμαρτά, εισφορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:19ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση στο ΑΤ Μάνδρας: Τραυμάτισε με μαχαίρι αστυνομικό

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης για προκαταβολή φόρου, τεκμαρτά, εισφορές

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφίες από αδιανόητο τροχαίο στην Ηλιούπολη: Ταξί που εμβολίστηκε από κλεμμένο ΙΧ, λίγο έλειψε να πέσει σε αυλή πολυκατοικίας

06:53ΕΛΛΑΔΑ

Απάτη με τις νέες ταυτότητες - Τα SMS που αδειάζουν λογαριασμούς

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Δύσκολες ώρες για τη Μαρία Κανελλοπούλου - «Δεν κινδυνεύει» καθησυχάζουν οι οικείοι της

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αιτωλοακαρνανία: Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα

11:27ΠΑΙΔΕΙΑ

Πώς εγκρίθηκε και πώς διδάσκεται το «πολλαπλό βιβλίο» με τις «διαφορετικές μορφές οικογένειας» στη Β' Δημοτικού

09:54WHAT THE FACT

Έφτιαξε νησί-σπίτι σε λίμνη της Καραϊβικής με πάνω από 100.000 πλαστικά μπουκάλια 

15:23WHAT THE FACT

Φοιτητής ανακάλυψε χαμένη πόλη των Μάγια στη 16η σελίδα αναζήτησης της Google

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαραθώνας: Στη σύλληψη μητέρας-γιου προχωρούν οι Αρχές για τη νεκρή ηλικιωμένη - Πιθανά τα κληρονομικά κίνητρα πίσω από την καταγγελία της κόρης

07:50LIFESTYLE

Survivor: Σοβαρές καταγγελίες από Φλώρο για την παραγωγή: «Έδιναν κοκαΐνη και κάνναβη στους παίκτες για να ηρεμήσουν και να κάνουν τα υπόλοιπα γυρίσματα»

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Έκτελεσαν μουσικό των Camilo Séptimo, τη σύζυγό του και την 3χρονη κόρη τους - Νεκρή και η νταντά

15:44LIFESTYLE

Κατερίνα Στικούδη: Κάθισε στο πιάνο του μετρό Συντάγματος και άρχισε να τραγουδά - Βίντεο

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Άγρια δολοφονία του «σεΐχη των στοιχημάτων» με 16 σφαίρες μέσα σε γυμναστήριο

11:12ΕΘΝΙΚΑ

Στη Σούδα η φρεγάτα «Κίμων» – Εντυπωσιακή υποδοχή από παραπλέοντα πλοία

15:51ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Στο νοσοκομείο ο Ρογκαβόπουλος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ