Δαιμόνια στο ρέμα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Το Δημοτικό θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την παράσταση «ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ», σε σκηνοθεσία της Μαρίας Φραγκή, από τις 18 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις, στη Σκηνή Ωμέγα.

ΣΚΗΝΗ ΩΜΕΓΑ

ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΣΤΟ ΡΕΜΑ

Μια σκηνική σύνθεση σε κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

ΠΡΕΜΙΕΡΑ : 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΩΡΑ : 20.30

Στη σκηνή Ωμέγα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, οι «Καλλιτεχνικοί Διάλογοι», υπό την Αιγίδα της Εταιρείας Παπαδιαμαντικών Σπουδών, παρουσιάζουν μία σκηνική σύνθεση πάνω σε κείμενα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από τις 18 Σεπτεμβρίου 2026 (πρεμιέρα). Η παράσταση έχει ως κεντρικό άξονα την παιδική ηλικία στο έργο του Αλ.Παπαδιαμάντη, όπως την αφηγούνται οι ήρωες που συναντάμε στα διηγήματά του ή ο ίδιος αυτοβιογραφούμενος. Τα παιδιά μέσα από ρεαλιστικές απεικονίσεις υποφέρουν από φτώχεια, εκμετάλλευση και συχνή απουσία επιμέλειας κάποιου γονέα.Οι συμπεριφορές τους θυμίζουν την σύγχρονη πραγματικότητα και με κάθε ευκαιρία ο συγγραφέας αναδεικνύει τις δυσκολίες και την εγκατάλειψη των αδύναμων πλασμάτων από τους ισχυρότερους.Εκκινώντας από την επιστροφή ενός «ξένου» πια στον γενέθλιο τόπο, γνωρίζουμε μέσα από τις μνήμες του,το περιβάλλον και την κοινωνία στην οποία μεγάλωσε και ανδρώθηκε. Μια επιστροφή που προκαλεί και όλες τις υπόλοιπες αναμνήσεις για τους ενήλικους πλέον κατοίκους του νησιού.Είναι οι ίδιοι, που ως μικροί ήρωες, κινούνται σε σπηλιές, ρέματα, χωράφια, ακρογιαλιές και μονοπάτια συνομιλώντας με σκιές , κλαδιά, ξωτικά και ζώα . Διερευνώντας την αθώα ματιά πάνω στην πραγματικότητα, αποδίδουμε τον κόσμο του παιδιού στον Παπαδιαμάντη, με έμφαση στις αρχετυπικές εκφράσεις , στην κίνηση και στον λόγο του συγγραφέα, που είναι από την φύση του ένα πεδίο θεατρικότητας και έκφρασης.

Συντελεστές παράστασης

Δραματουργική επεξεργασία- Σκηνοθεσία: Μαρία Φραγκή

Επιστημονικός σύμβουλος: Έρη Σταυροπούλου

Σκηνογράφος, Ενδυματολόγος: Σάντρα Στεφανίδου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Πολιτάκης

Μουσική : Μανώλης Ζαχείλας

Σύνθεση τωντραγουδιών «Πότε μάτια μου;» «Σπρώχνει η νοτιά»: Άννα Μουζάκη

Kίνηση: Νερίνα Ζάρπα

Παίζουν: Νερίνα Ζάρπα, Μανώλης Ζαχείλας, Τάσσος Ζιάκκας,Τάσος Μπλάτζιος, Μαρία Φραγκή, Δημήτρης Μαρούδας (θέατρο σκιών)

Βίντεο, φωτογραφίες, έντυπο υλικό: Δημήτρης Ιωσηφίδης-Χοκμετίδης

Φωτογραφίες : Παναγιώτης Τσονόπουλος

Επικοινωνία παράστασης: Νταίζη Λεμπέση

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Ημέρες παραστάσεων: 18,19,20, 25,26,27 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρες :Παρ – Σάβ 20.30 και Κυριακή 19.00

Τιμές εισιτηρίων:17€ (κανονικό)

12€ (φοιτητικό, μαθητικό, άνω των 65 ετών)

8€ (άνεργοι, ΑΜΕΑ, ομαδικό άνω των 6 ατόμων)

5€ (ατέλειες ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ, Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών)

Προπώληση:https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/womendirectors/daimonia-sto-rema/

Με την υποστήριξη της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών