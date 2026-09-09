H ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas πραγματοποίησε το CommUnity Day, μια ημέρα εθελοντισμού

7 εθελοντικές δράσεις, σε συνεργασία με 6 κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς, σε Αττική, Βοιωτία και Θεσσαλονίκη

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H ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas πραγματοποίησε το CommUnity Day, μια ημέρα εθελοντισμού
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Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas πραγματοποίησε το CommUnity Day, μια ημέρα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, αφιερωμένη στη συμπερίληψη και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους. Επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση να συμβάλλει θετικά στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται, η εταιρεία κινητοποίησε εργαζομένους και τις οικογένειές τους σε επτά παράλληλες δράσεις στην Αττική, τη Βοιωτία και τη Θεσσαλονίκη. Μέσα από συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς και οργανώσεις, οι εθελοντές συνέβαλαν στην ενδυνάμωση ατόμων και κοινοτήτων, προωθώντας την κοινωνική ένταξη, την προσβασιμότητα, την εκπαίδευση, την επισιτιστική στήριξη και τη φροντίδα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Το CommUnity Day υλοποιήθηκε σε συνεργασία με έξι κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς: το Δημοτικό Ίδρυμα Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός», το Ίδρυμα Χατζηγάκη, τον Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ), τη Humanity Greece, την Immortaliting και τη Liberty Guide Dogs, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής δράσης. Αναλυτικά οι ενέργειες ήταν οι εξής:

1. Οι εργαζόμενοι της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, μαζί με το Ίδρυμα Χατζηγάκη, προετοίμασαν 50 πακέτα «Back to School», γεμίζοντας κιβώτια με σχολικά είδη και βιβλία. Τα πακέτα θα σταλούν σε παιδιά και σχολεία σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση.

2. Ανανέωση εσωτερικών χώρων της δομής φιλοξενίας του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων (ΣΜΑΝ) στα Εξάρχεια. Η δομή προσφέρει προστασία και φιλοξενία σε ασυνόδευτους ανηλίκους πρόσφυγες και νέους που βρίσκονται σε κατάσταση ευαλωτότητας.

3. «A Kitchen for Good», βιωματική εμπειρία μαγειρικής με κοινωνικό σκοπό. Με την ανθρωπιστική οργάνωση Humanity Greece, oι εργαζόμενοι ετοίμασαν γεύματα με προϊόντα της Unilever Food Solutions για ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Παράλληλα, ενημερώθηκαν και συζήτησαν για πρακτικές βιώσιμης διατροφής και δημιουργικής αξιοποίησης των πρώτων υλών.

4. Στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas στον Ρέντη και της αποθήκης στο Σχηματάρι, οι άνθρωποι της εταιρείας, μαζί με την ΑΜΚΕ Immortaliting, δημιούργησαν 300 πακέτα με καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής, καθώς και 300 πακέτα τροφίμων για οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη. Παράλληλα, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας και στο εργοστάσιο του Ρέντη, συνέλεξαν, ταξινόμησαν και προετοίμασαν 37 πακέτα με ρούχα, τα οποία θα διανεμηθούν σε συνανθρώπους μας που τα χρειάζονται.

5. Μαζί με τη Liberty Guide Dogs, οι εθελοντές συμμετείχαν σε μια μοναδική βιωματική εμπειρία ευαισθητοποίησης γύρω από την οπτική αναπηρία. Μέσα από προσομοίωση μετακίνησης χωρίς όραση και με τη συνδρομή σκύλων-οδηγών, βίωσαν στην πράξη τη σημασία της προσβασιμότητας, της αυτονομίας και της εμπιστοσύνης που προσφέρει ένας σκύλος-οδηγός στον χειριστή του. Η δράση ολοκληρώθηκε με δημιουργικά workshops, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες κατασκεύασαν υλικά που ενισχύουν το έργο και τις δράσεις της οργάνωσης.

6. Στη Θεσσαλονίκη, η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas συνεργάστηκε με το Δημοτικό Ίδρυμα Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός». Εργαζόμενοι και μέλη των οικογενειών τους έβαψαν την παιδική χαρά και προχώρησαν σε δενδροφύτευση στον εξωτερικό χώρο της δομής, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο όμορφου και φιλόξενου περιβάλλοντος για τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί. Επιπλέον, η εταιρεία προσέφερε προϊόντα προσωπικής υγιεινής, απορρυπαντικά και καθαριστικά για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Βρεφοκομείου.

Η Αλεξάνδρα Κατσινέλη, Communications & Corporate Affairs Manager ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas & 1UL Europe, δήλωσε: «Για την ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas, η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και των ανθρώπων που έχουν ανάγκη αποτελεί σταθερή προτεραιότητα και αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας μας. Το CommUnity Day έδωσε την ευκαιρία στους ανθρώπους μας και στις οικογένειές τους να προσφέρουν χρόνο και ενέργεια σε πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων. Η ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων μας αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε τέτοιας προσπάθειας, καθώς μέσα από τη συλλογική δράση μπορούμε να μετατρέπουμε τις αξίες μας σε θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Ιδιαίτερη αξία είχε φέτος η συμμετοχή των παιδιών των εργαζομένων μας, τα οποία είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη σημασία της προσφοράς, της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα. Πιστεύουμε ότι μέσα από τέτοιες εμπειρίες καλλιεργούνται οι αξίες και τα εφόδια που θα συνοδεύσουν τις επόμενες γενιές, δημιουργώντας ελπίδα για μια κοινωνία πιο ανοιχτή, δίκαιη και συμπεριληπτική για όλους. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια έμπρακτη έκφραση της δέσμευσης μας στη συνεργασία, τις ίσες ευκαιρίες και την προσφορά».

Μέσα από το CommUnity Day, η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να έχει θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας τη δύναμη των ανθρώπων της και χτίζοντας ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινότητες.

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