Η Rakuten Viber σάς βοηθά να ξεκινήσετε τη μέρα σας οργανωμένα, από την πρώτη στιγμή

Οι νέες δυνατότητες «Οι Ειδήσεις σου» και «Σύνοψη» μη αναγνωσμένων συνομιλιών, με τεχνολογία ChatGPT, σας ενημερώνουν προτού προλάβετε να τελειώσετε τον καφέ σας

Newsroom

Η Rakuten Viber σάς βοηθά να ξεκινήσετε τη μέρα σας οργανωμένα, από την πρώτη στιγμή
ANNOUNCEMENTS
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Rakuten Viber εισάγει τις δυνατότητες «Οι Ειδήσεις σου» και «Σύνοψη μη αναγνωσμένων με τεχνολογία ChatGPT για άμεση και εξατομικευμένη ενημέρωση.
  • Η περίληψη μηνυμάτων και ειδήσεων γίνεται με προστασία απορρήτου, καθώς το ChatGPT έχει πρόσβαση μόνο στα απαραίτητα αδιάβαστα μηνύματα και στοιχεία.
  • Η συνεργασία με την OpenAI προσφέρει ενσωματωμένες λειτουργίες όπως συνομιλία με ChatGPT, αναδημιουργία εικόνων, σύνοψη συνδέσμων και βελτίωση ή μετάφραση μηνυμάτων.
  • Η Rakuten Viber στοχεύει στην απλοποίηση της καθημερινότητας των χρηστών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την εμπειρία χρήστη.
  • Η Rakuten Viber αποτελεί μέλος του ομίλου Rakuten Group, που δραστηριοποιείται σε ηλεκτρονικό εμπόριο, fintech, ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες επικοινωνίας.
Snapshot powered by AI

Η Rakuten Viber παρουσιάζει δύο νέες δυνατότητες με τεχνολογία ChatGPT, τις «Οι ειδήσεις σου» και «Σύνοψη μη αναγνωσμένων», σχεδιασμένες να σας ενημερώνουν από τη στιγμή που ανοίγετε την εφαρμογή.

Οι Ειδήσεις σου: τα νέα που σας ενδιαφέρουν, με μια ματιά

Η δυνατότητα Οι ειδήσεις σου προσφέρει μια εξατομικευμένη περίληψη ειδήσεων για ταθέματα που σας ενδιαφέρουν. Με τεχνολογία ChatGPT, η περίληψη δημιουργείται αυτόματακάθε μέρα, με βάση τα θέματα της επιλογής σας, ή κατά παραγγελία με ένα απλό πάτημα στο «Δοκίμασε τώρα».

Σύνοψη μη αναγνωσμένων: τέλος στο ατελείωτο scroll

viber.jpg

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

Σε όλη τη διαδικασία εφαρμόζονται μέτρα προστασίας του απορρήτου: όταν ζητάτε από το ChatGPT να συνοψίσει τις αδιάβαστες συνομιλίες σας, αυτό βλέπει μόνο τα αδιάβασταμηνύματα και τα ονόματα των συμμετεχόντων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία τηςπερίληψης, και καμία άλλη πληροφορία από τη συνομιλία. Μπορείτε να ενημερώνεστε μεαπόλυτη ηρεμία.

Οι νέες αυτές δυνατότητες βασίζονται στην παγκόσμια συνεργασία μεταξύ της Rakuten Viberκαι της OpenAI, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο, φέρνοντας βασικές δυνατότητες τεχνητήςνοημοσύνης απευθείας στην πλατφόρμα, ώστε οι χρήστες να μη χρειάζεται να εναλλάσσονταιανάμεσα σε πολλές εφαρμογές και η καθημερινότητά τους να γίνεται πιο απλή.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη σειρά ενσωματωμένων δυνατοτήτων της OpenAI:

  • ChatGPT στη συνομιλία: Πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του ChatGPT μέσα από μιαειδική συνομιλία στη Viber, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστός λογαριασμός. Ιδανικό για τησύνταξη σύνθετων email ή για να δουλέψετε πάνω σε μια ιδέα επιτόπου.
  • Tag ChatGPT (@ChatGPT): Αναφέρετε το @ChatGPT σε ιδιωτικές ή ομαδικές συνομιλίες για άμεσες απαντήσεις ορατές σε όλους. Ιδανικό για να ζητήσετε προτάσεις για δείπνομέσα σε μια ομαδική συνομιλία.
  • Αναδημιουργία εικόνας: Επεξεργαστείτε και μεταμορφώστε φωτογραφίες με έτοιμα πρότυπα, απευθείας μέσα στις συνομιλίες σας. Ιδανικό για τη δημιουργία καρτών γενεθλίων ή προσκλήσεων μέσα σε δευτερόλεπτα.
  • Σύνοψη Συνδέσμου: Συνοψίστε άρθρα, blog posts ή άλλα κείμενα από το διαδίκτυο σε σύντομα, βασικά σημεία. Απαραίτητο για να μένετε ενημερωμένοι μέσα σε μια φορτωμένημέρα.
  • Σύνοψη Συνομιλίας: Δημιουργήστε μια ιδιωτική περίληψη, ορατή μόνο σε εσάς, των ομαδικών μηνυμάτων και ενεργειών που έχετε χάσει. Καλύψτε εύκολα το κενό σεγρήγορες συζητήσεις σχολείου ή δουλειάς, μέσα σε δευτερόλεπτα.
  • Βελτίωση Μηνύματος: Αναδιατυπώστε τα προσχέδια των μηνυμάτων σας για ναβελτιώσετε τον τόνο, τη σαφήνεια και την επαγγελματική τους εικόνα πριν τα στείλετε. Χρήσιμο για να «γυαλίσετε» ένα ευαίσθητο μήνυμα προς έναν ιδιοκτήτη σπιτιού ή ένανπελάτη.
  • Μετάφραση Μηνύματος: Μεταφράστε άμεσα κείμενο από και προς ξένες γλώσσες, μέσω του εικονιδίου με το στυλό. Ιδανικό για να επικοινωνείτε με ντόπιους οικοδεσπότες όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Η συνεργασία της Rakuten Viber με την OpenAI αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσής τηςνα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να απλοποιεί την καθημερινότητά σας. Παράλληλα,στηρίζει την πρωτοβουλία «Triple 20» του ομίλου Rakuten, η οποία επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την παροχήκαλύτερης εμπειρίας στους χρήστες παντού.

Σχετικά με τη Rakuten Viber

Η Rakuten Viber είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και δημοφιλείς εφαρμογές παγκοσμίως. Δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά με ασφάλεια, ώστενα μπορούν να απολαμβάνουν πολύτιμες στιγμές με τις οικογένειες και τους φίλους τους, ναδιαχειρίζονται τις επαγγελματικές τους σχέσεις ή να ακολουθούν τα πάθη τους, όλα σε έναμέρος.

Ως super app, παρέχουμε στους χρήστες μας υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή τωνκαθημερινών τους αναγκών και κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη.

Η Rakuten Viber είναι μέλοςτου Rakuten Group, Inc., παγκόσμιου τεχνολογικού ηγέτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το fintech,το ψηφιακό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες επικοινωνίας.

Η Rakuten Viber ανήκει στον όμιλο Rakuten Group, Inc., έναν παγκόσμιο τεχνολογικό ηγέτη στοηλεκτρονικό εμπόριο, τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintech), το ψηφιακό περιεχόμενοκαι τις υπηρεσίες επικοινωνίας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:41ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Οι τελευταίες φωτογραφίες και αναρτήσεις του πριν από τον θάνατό του

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Μεξικό: Πράκτορας της Εθνικής Φρουράς κατήγγειλε σε βίντεο διαφθορά - Βρέθηκε διαμελισμένος σε χαντάκι

18:24LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το παιδί της νύχτας με τα 1000 πρόσωπα από τη Νίκαια που κατέκτησε τις πίστες - Από τα φώτα της δόξας στο «Δρομοκαΐτειο» και «Όσο ζω… Μαζώ»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ήταν σε άσχημη κατάσταση – Πήγε να ζητήσει βοήθεια σε ιατρείο» λέει ο Γιαννάκος

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον ξαφνικό θάνατο Μαζωνάκη: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Αναγκαστική προσθαλάσσωση για αεροσκάφος με πιλότο Ευρωπαίο αξιωματούχο: Είχε απογειωθεί από Γεωργία

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για υγιή μάτια: Οι τροφές και τα θρεπτικά συστατικά που έχουν σημασία

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανικά drones χτύπησαν στο Νόβι Ουρενγκόιμ την καρδιά του ρωσικού φυσικού αερίου 3.000 χιλιόμετρα από τα σύνορα

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση Phantom στην Τανάγρα: Αύριο σε Πύργο και Ιωάννινα οι κηδείες των δύο πιλότων

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Άδειαζαν» τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω Dark Web - Κάθειρξη έως 11 χρόνια σε 7 άτομα - Ανάμεσά τους πρώην ιερέας, ο ανιψιός του και ένας αστυνομικός

17:31ANNOUNCEMENTS

Η Rakuten Viber σάς βοηθά να ξεκινήσετε τη μέρα σας οργανωμένα, από την πρώτη στιγμή

17:27WHAT THE FACT

To «smartphone» σε πίνακα σχεδόν ενός αιώνα πυροδοτεί άγριες θεωρίες ταξιδιού στο χρόνο

17:22ΕΘΝΙΚΑ

Γιορτάζουν τον ξεριζωμό του ελληνισμού: Προκλητικές αναρτήσεις Ερντογάν και τουρκικού ΥΠΕΞ για τη Σμύρνη

17:12LIFESTYLE

Το MEGA «χτυπά» τον ανταγωνισμό με διπλή πρεμιέρα στη βραδινή ζώνη

17:11ΕΘΝΙΚΑ

Επιτέλους! Η ένοπλη όμως «αποτροπή» πρέπει να γίνει νόμος του κράτους

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Το 56% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι το μέλλον της Ευρώπης βρίσκεται σε κίνδυνο

17:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για τη μεγάλη συναυλία του Slimane στο Θέατρο Λυκαβηττού

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drone στο ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο New Andros στο Ιράκ - Σώοι οι δύο Έλληνες ναυτικοί

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η συνέντευξη Τύπου του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:53ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον ξαφνικό θάνατο Μαζωνάκη: Έφτασε στο «Ελπίς» νεκρός

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ήταν σε άσχημη κατάσταση – Πήγε να ζητήσει βοήθεια σε ιατρείο» λέει ο Γιαννάκος

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:30LIFESTYLE

Τηλεθέαση - πρωινή ζώνη: Ποιοι ξεχώρισαν, ποιοι δυσκολεύτηκαν

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Λασίθι: Η πρόταση γάμου κατέληξε στην... ΜΕΘ - Του είπε «όχι» και εκείνος έπεσε στη θάλασσα

18:24LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Το παιδί της νύχτας με τα 1000 πρόσωπα από τη Νίκαια που κατέκτησε τις πίστες - Από τα φώτα της δόξας στο «Δρομοκαΐτειο» και «Όσο ζω… Μαζώ»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Σκοτώθηκε σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

15:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ζημιά €40 εκατ. για το Δημόσιο από απάτη-μαμούθ - Ελέγχονται 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες

15:45WHAT THE FACT

Μια ολόκληρη πόλη σε ένα κτίριο: Τεράστιο συγκρότημα 5.000 διαμερισμάτων με 20.000 κατοίκους

14:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν θα δεχθώ προσβολές» - «Ποια η προσβολή;» Σύγκρουση Παπακωστοπούλου – Κυρανάκη στον «αέρα» του OPEN

12:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρεπορτάζ Newsbomb: «Δεν είδαμε, δεν ακούσαμε» - Σιγή ιχθύος για τα ανθελληνικά συνθήματα σε πανηγύρι στη Μελίτη

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Νεκρός εντοπίστηκε στην Αθήνα ο οδηγός νταλίκας που είχε εξαφανιστεί

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι να τρώτε για υγιή μάτια: Οι τροφές και τα θρεπτικά συστατικά που έχουν σημασία

17:27WHAT THE FACT

To «smartphone» σε πίνακα σχεδόν ενός αιώνα πυροδοτεί άγριες θεωρίες ταξιδιού στο χρόνο

14:52ΚΟΣΜΟΣ

«Θα την μεθύσω για τα καλά»: Νεκρή 39χρονη κατά τη διάρκεια βιασμού από άγνωστο - Την εξέδιδε ο σύζυγός της αφού την είχε ναρκώσει - Νέα «υπόθεση Πελικό» συγκλονίζει την Αυστρία

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Πώς μοιάζει η Διαταραχή Αντικοινωνικής Προσωπικότητας στην καθημερινή ζωή;

14:38ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2026: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα υποβολής δικαιολογητικών για 315 θέσεις στο Δημόσιο

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Η Μυρτώ της Πάρου πανηγύρισε τη νίκη της ΑΕΚ: «Ενθουσιασμένη, τρελαμένη, χαρούμενη» - Η ανάρτηση της μητέρας της

12:27LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των μεσημεριανών στούντιο - ΣΚΑΪ ή ΕΡΤ βλέπει το κοινό;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ