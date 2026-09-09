Η Rakuten Viber σάς βοηθά να ξεκινήσετε τη μέρα σας οργανωμένα, από την πρώτη στιγμή

Snapshot Η Rakuten Viber εισάγει τις δυνατότητες «Οι Ειδήσεις σου» και «Σύνοψη μη αναγνωσμένων με τεχνολογία ChatGPT για άμεση και εξατομικευμένη ενημέρωση.

Η περίληψη μηνυμάτων και ειδήσεων γίνεται με προστασία απορρήτου, καθώς το ChatGPT έχει πρόσβαση μόνο στα απαραίτητα αδιάβαστα μηνύματα και στοιχεία.

Η συνεργασία με την OpenAI προσφέρει ενσωματωμένες λειτουργίες όπως συνομιλία με ChatGPT, αναδημιουργία εικόνων, σύνοψη συνδέσμων και βελτίωση ή μετάφραση μηνυμάτων.

Η Rakuten Viber στοχεύει στην απλοποίηση της καθημερινότητας των χρηστών μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την εμπειρία χρήστη.

Η Rakuten Viber αποτελεί μέλος του ομίλου Rakuten Group, που δραστηριοποιείται σε ηλεκτρονικό εμπόριο, fintech, ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες επικοινωνίας. Snapshot powered by AI

Η Rakuten Viber παρουσιάζει δύο νέες δυνατότητες με τεχνολογία ChatGPT, τις «Οι ειδήσεις σου» και «Σύνοψη μη αναγνωσμένων», σχεδιασμένες να σας ενημερώνουν από τη στιγμή που ανοίγετε την εφαρμογή.

Οι Ειδήσεις σου: τα νέα που σας ενδιαφέρουν, με μια ματιά

Η δυνατότητα Οι ειδήσεις σου προσφέρει μια εξατομικευμένη περίληψη ειδήσεων για ταθέματα που σας ενδιαφέρουν. Με τεχνολογία ChatGPT, η περίληψη δημιουργείται αυτόματακάθε μέρα, με βάση τα θέματα της επιλογής σας, ή κατά παραγγελία με ένα απλό πάτημα στο «Δοκίμασε τώρα».

Σύνοψη μη αναγνωσμένων: τέλος στο ατελείωτο scroll

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

Σε όλη τη διαδικασία εφαρμόζονται μέτρα προστασίας του απορρήτου: όταν ζητάτε από το ChatGPT να συνοψίσει τις αδιάβαστες συνομιλίες σας, αυτό βλέπει μόνο τα αδιάβασταμηνύματα και τα ονόματα των συμμετεχόντων που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία τηςπερίληψης, και καμία άλλη πληροφορία από τη συνομιλία. Μπορείτε να ενημερώνεστε μεαπόλυτη ηρεμία.

Οι νέες αυτές δυνατότητες βασίζονται στην παγκόσμια συνεργασία μεταξύ της Rakuten Viberκαι της OpenAI, η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο, φέρνοντας βασικές δυνατότητες τεχνητήςνοημοσύνης απευθείας στην πλατφόρμα, ώστε οι χρήστες να μη χρειάζεται να εναλλάσσονταιανάμεσα σε πολλές εφαρμογές και η καθημερινότητά τους να γίνεται πιο απλή.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μια πλήρη σειρά ενσωματωμένων δυνατοτήτων της OpenAI:

ChatGPT στη συνομιλία: Πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του ChatGPT μέσα από μιαειδική συνομιλία στη Viber, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστός λογαριασμός. Ιδανικό για τησύνταξη σύνθετων email ή για να δουλέψετε πάνω σε μια ιδέα επιτόπου.

Πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του ChatGPT μέσα από μιαειδική συνομιλία στη Viber, χωρίς να χρειάζεται ξεχωριστός λογαριασμός. Ιδανικό για τησύνταξη σύνθετων email ή για να δουλέψετε πάνω σε μια ιδέα επιτόπου. Tag ChatGPT (@ChatGPT) : Αναφέρετε το @ChatGPT σε ιδιωτικές ή ομαδικές συνομιλίες για άμεσες απαντήσεις ορατές σε όλους. Ιδανικό για να ζητήσετε προτάσεις για δείπνομέσα σε μια ομαδική συνομιλία.

: Αναφέρετε το @ChatGPT σε ιδιωτικές ή ομαδικές συνομιλίες για άμεσες απαντήσεις ορατές σε όλους. Ιδανικό για να ζητήσετε προτάσεις για δείπνομέσα σε μια ομαδική συνομιλία. Αναδημιουργία εικόνας: Επεξεργαστείτε και μεταμορφώστε φωτογραφίες με έτοιμα πρότυπα, απευθείας μέσα στις συνομιλίες σας. Ιδανικό για τη δημιουργία καρτών γενεθλίων ή προσκλήσεων μέσα σε δευτερόλεπτα.

Επεξεργαστείτε και μεταμορφώστε φωτογραφίες με έτοιμα πρότυπα, απευθείας μέσα στις συνομιλίες σας. Ιδανικό για τη δημιουργία καρτών γενεθλίων ή προσκλήσεων μέσα σε δευτερόλεπτα. Σύνοψη Συνδέσμου: Συνοψίστε άρθρα, blog posts ή άλλα κείμενα από το διαδίκτυο σε σύντομα, βασικά σημεία. Απαραίτητο για να μένετε ενημερωμένοι μέσα σε μια φορτωμένημέρα.

Συνοψίστε άρθρα, blog posts ή άλλα κείμενα από το διαδίκτυο σε σύντομα, βασικά σημεία. Απαραίτητο για να μένετε ενημερωμένοι μέσα σε μια φορτωμένημέρα. Σύνοψη Συνομιλίας: Δημιουργήστε μια ιδιωτική περίληψη, ορατή μόνο σε εσάς, των ομαδικών μηνυμάτων και ενεργειών που έχετε χάσει. Καλύψτε εύκολα το κενό σεγρήγορες συζητήσεις σχολείου ή δουλειάς, μέσα σε δευτερόλεπτα.

Δημιουργήστε μια ιδιωτική περίληψη, ορατή μόνο σε εσάς, των ομαδικών μηνυμάτων και ενεργειών που έχετε χάσει. Καλύψτε εύκολα το κενό σεγρήγορες συζητήσεις σχολείου ή δουλειάς, μέσα σε δευτερόλεπτα. Βελτίωση Μηνύματος: Αναδιατυπώστε τα προσχέδια των μηνυμάτων σας για ναβελτιώσετε τον τόνο, τη σαφήνεια και την επαγγελματική τους εικόνα πριν τα στείλετε. Χρήσιμο για να «γυαλίσετε» ένα ευαίσθητο μήνυμα προς έναν ιδιοκτήτη σπιτιού ή ένανπελάτη.

Αναδιατυπώστε τα προσχέδια των μηνυμάτων σας για ναβελτιώσετε τον τόνο, τη σαφήνεια και την επαγγελματική τους εικόνα πριν τα στείλετε. Χρήσιμο για να «γυαλίσετε» ένα ευαίσθητο μήνυμα προς έναν ιδιοκτήτη σπιτιού ή ένανπελάτη. Μετάφραση Μηνύματος: Μεταφράστε άμεσα κείμενο από και προς ξένες γλώσσες, μέσω του εικονιδίου με το στυλό. Ιδανικό για να επικοινωνείτε με ντόπιους οικοδεσπότες όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό.

Η συνεργασία της Rakuten Viber με την OpenAI αποτελεί μέρος της συνεχούς δέσμευσής τηςνα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να απλοποιεί την καθημερινότητά σας. Παράλληλα,στηρίζει την πρωτοβουλία «Triple 20» του ομίλου Rakuten, η οποία επικεντρώνεται στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών και την παροχήκαλύτερης εμπειρίας στους χρήστες παντού.

Σχετικά με τη Rakuten Viber

Η Rakuten Viber είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και δημοφιλείς εφαρμογές παγκοσμίως. Δημιουργούμε ουσιαστικές συνδέσεις, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά με ασφάλεια, ώστενα μπορούν να απολαμβάνουν πολύτιμες στιγμές με τις οικογένειες και τους φίλους τους, ναδιαχειρίζονται τις επαγγελματικές τους σχέσεις ή να ακολουθούν τα πάθη τους, όλα σε έναμέρος.

Ως super app, παρέχουμε στους χρήστες μας υπηρεσίες που καλύπτουν κάθε πτυχή τωνκαθημερινών τους αναγκών και κάνουν τη ζωή τους ευκολότερη.

Η Rakuten Viber είναι μέλοςτου Rakuten Group, Inc., παγκόσμιου τεχνολογικού ηγέτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το fintech,το ψηφιακό περιεχόμενο και τις υπηρεσίες επικοινωνίας.

Η Rakuten Viber ανήκει στον όμιλο Rakuten Group, Inc., έναν παγκόσμιο τεχνολογικό ηγέτη στοηλεκτρονικό εμπόριο, τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (fintech), το ψηφιακό περιεχόμενοκαι τις υπηρεσίες επικοινωνίας.