Η ZeniΘ στην 90η ΔΕΘ: Δύο σημεία παρουσίας, μία εμπειρία ενέργειας

Με την ανθρώπινη ενέργεια στο επίκεντρο, η ZeniΘ προσκαλεί το κοινό να ανακαλύψει την ενέργεια αλλιώς, μέσα από παιχνίδι, τεχνολογία και λύσεις για τη σύγχρονη καθημερινότητα.

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Η ZeniΘ στην 90η ΔΕΘ: Δύο σημεία παρουσίας, μία εμπειρία ενέργειας
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H ZeniΘ, μέλος του ομίλου Plenitude και κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα, δίνει δυναμικό «παρών» στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με μια παρουσία που ξεπερνά τα όρια του εκθεσιακού χώρου και φτάνει μέχρι την καρδιά της πόλης. Με τη φετινή της συμμετοχή, η εταιρεία επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της στη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας, αλλά και τη διαχρονική της σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου διατηρεί την έδρα της.

ZeniΘ

Με επίκεντρο την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ανθρώπινη ενέργεια, η ZeniΘ αναδεικνύει τον στρατηγικό μετασχηματισμό της σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών, ψηφιακών και εξατομικευμένων λύσεων, προσφέροντας αξία πέρα από τον λογαριασμό ενέργειας σε περίπου 600.000 πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της πορείας, η εταιρεία θέτει ως στόχο να διευρύνει την πελατειακή της βάση παρουσιάζοντας υπηρεσίες που κάνουν την καθημερινότητα των πελατών της πιο απλή, πιο άνετη και πιο αποδοτική.

ZeniΘ

Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη μπορούν να συναντήσουν τη ZeniΘ σε δύο διαφορετικά σημεία: στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ και στην Πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί, η ενέργεια γίνεται εμπειρία, μέσα από διαδραστικές δράσεις που δίνουν στο κοινό την ευκαιρία να παίξει, να δοκιμάσει τις γνώσεις του και να γνωρίσει καλύτερα τις υπηρεσίες, τις ψηφιακές εφαρμογές και τις λύσεις της ZeniΘ για την καθημερινότητα.

ZeniΘ

Human Energy House: Η ανθρώπινη ενέργεια γίνεται παιχνίδι

Στον εκθεσιακό χώρο της ΔΕΘ, το Human Energy House της ZeniΘ προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν διαφορετικές πλευρές της ενέργειας μέσα από τέσσερις ξεχωριστές εμπειρίες:

Human Energy Apartments: Μια συμβολική μικρογραφία της σύγχρονης κοινωνίας, όπου κάθε «διαμέρισμα» αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό ενεργειακό προφίλ. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ανακαλύψουν ποια λύση της ZeniΘ ανταποκρίνεται καλύτερα σε διαφορετικές ανάγκες και τρόπους ζωής.

Slide to Renewable Energy: Πόσα γνωρίζουμε πραγματικά για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας; Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων, το κοινό καλείται να δοκιμάσει τις γνώσεις και την εκτίμησή του γύρω από στοιχεία και δεδομένα για τις ΑΠΕ και τον ρόλο τους στο ενεργειακό μέλλον.

Home Run: Οι παίκτες αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν έναν τεχνικό του ZeniΘ Home Services μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο προκλήσεις, με στόχο να ολοκληρώσει με επιτυχία την αποστολή του. Η δράση συστήνει με έναν διαφορετικό τρόπο τις υπηρεσίες ZeniΘ Home Services, που καλύπτουν ανάγκες από τη συντήρηση λεβήτων και κλιματιστικών έως πιστοποιήσεις φυσικού αερίου και τεχνική υποστήριξη μέσω δικτύου πιστοποιημένων συνεργατών.

Multiverse: Ένα πρωτότυπο παιχνίδι δράσης και διαδραστικών προκλήσεων, μέσα από το οποίο οι επισκέπτες εξερευνούν τις διαφορετικές εκφάνσεις της ανθρώπινης ενέργειας.

ZeniΘ
ZeniΘ

Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ZeniΘ PAREA, το πρόγραμμα επιβράβευσης της εταιρείας που είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής myZeniΘ, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να συστήσουν τη ZeniΘ στην παρέα τους και να κερδίσουν ανταμοιβές αξίας έως και 1.000€ σε δωροεπιταγές.

«Ζεν ή Δεν;» στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

Η εμπειρία συνεχίζεται στην Πλατεία Αριστοτέλους, όπου το Zen Energy Kiosk καλεί το κοινό να ανακαλύψει τον δικό του ενεργειακό τύπο μέσα από το παιχνίδι «Ζεν ή Δεν;». Ένα σύντομο quiz προσωπικότητας, εμπνευσμένο από καθημερινές συνήθειες και επιλογές, αποκαλύπτει αν κάποιος είναι «ZEN Master», «Adrenaline Junkie», ή «Chill Traveler». Το πρώτο Σαββατοκύριακο της διοργάνωσης, το Zen Energy Kiosk γέμισε με ακόμη περισσότερη μουσική και ενέργεια, με τη ζωντανή παρουσία του ραδιοφωνικού σταθμού Κοσμοράδιο 95,1 στην Πλατεία Αριστοτέλους.

ZeniΘ

Μέσα από τη φετινή της συμμετοχή στη ΔΕΘ, η ZeniΘ αποτυπώνει στην πράξη τη στρατηγική της εξέλιξη σε έναν ολοκληρωμένο πάροχο ενεργειακών, ψηφιακών και εξατομικευμένων λύσεων, διευρύνοντας τον ρόλο της πέρα από την παροχή ενέργειας. Με επίκεντρο τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή, η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που ενισχύουν την άνεση, την ασφάλεια και την ενεργειακή αποδοτικότητα της καθημερινότητας.

ZeniΘ

Ο Julien Bettinger, Retail Sales & Marketing Director της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Η διπλή παρουσία μας στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόσο στον εκθεσιακό χώρο όσο και στην Πλατεία Αριστοτέλους, μας δίνει την ευκαιρία να αναδείξουμε τη στρατηγική της ZeniΘ να επεκταθεί πέρα από την ενέργεια και να έρθουμε ακόμη πιο κοντά στο κοινό παρουσιάζοντας, με έναν σύγχρονο και βιωματικό τρόπο, την εξέλιξη της ZeniΘ. Μέσα από τις φετινές μας δράσεις, θέλουμε οι επισκέπτες να γνωρίσουν όχι μόνο τις λύσεις και τις υπηρεσίες μας, αλλά και τη φιλοσοφία που βρίσκεται πίσω από αυτές: να εξελισσόμαστε διαρκώς με βάση τις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών».

ZeniΘ

Ο Julien Bettinger, Retail Sales & Marketing Director της ZeniΘ

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