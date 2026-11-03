Η Seneca Medical Group επεκτείνει την παρουσία της με νέα κλινική στην Πάτρα

Η Seneca Medical Group συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξη του δικτύου της στην Ελλάδα, εγκαινιάζοντας τη νέα της κλινική στην Πάτρα και ενισχύοντας την παρουσία της σε μία ακόμη σημαντική περιφέρεια της χώρας.

Η νέα κλινική βρίσκεται στην καρδιά της Πάτρας, στη Γεροκωστοπούλου 19, σε έναν σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο χώρο, σχεδιασμένο με γνώμονα την άνεση, την ασφάλεια και την ολοκληρωμένη εμπειρία φροντίδας του ασθενούς.

Με τη νέα αυτή παρουσία, η Seneca Medical Group κάνει ακόμη ένα βήμα προς την κατεύθυνση της άμεσης πρόσβασης περισσότερων ανθρώπων σε εξειδικευμένες υπηρεσίες διάγνωσης και αντιμετώπισης της τριχόπτωσης, φέρνοντας την τεχνογνωσία και τα ιατρικά πρωτόκολλα του Ομίλου πιο κοντά στους κατοίκους της Πάτρας και της ευρύτερης Δυτικής Ελλάδας.

Εξειδικευμένες λύσεις για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης

Με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της μεταμόσχευσης μαλλιών και της αντιμετώπισης της τριχόπτωσης, η Seneca Medical Group έχει αναπτύξει ένα μοντέλο φροντίδας που βασίζεται στην ιατρική εξειδίκευση, τη σύγχρονη τεχνολογία και την εξατομικευμένη προσέγγιση κάθε περιστατικού. Οι μεταμοσχεύσεις μαλλιών και οι θεραπείες αντιμετώπισης της τριχόπτωσης στις κλινικές του Ομίλου πραγματοποιούνται αποκλειστικά από γιατρούς.

Στη νέα κλινική της Πάτρας, κάθε περιστατικό αξιολογείται εξατομικευμένα, ώστε να διαμορφώνεται ένα θεραπευτικό πλάνο σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενούς. Η διαδικασία διάγνωσης υποστηρίζεται από το ολοκληρωμένο σύστημα Seneca Total Care, με το θεραπευτικό πλάνο να εγκρίνεται από την επιστημονική ομάδα της Seneca.

Στις υπηρεσίες της κλινικής περιλαμβάνονται η μεταμόσχευση μαλλιών με την τεχνική Direct FUE, η μεταμόσχευση φρυδιών και γενιών, καθώς και θεραπείες PRP για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης.

Ένα ακόμη βήμα στην ανάπτυξη του δικτύου της Seneca

Η λειτουργία της κλινικής στην Πάτρα εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης της Seneca Medical Group και στη συνεχή διεύρυνση της παρουσίας της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος διαθέτει σήμερα παρουσία σε πόλεις της Ελλάδας αλλά και σε αγορές του εξωτερικού, έχοντας αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο στον χώρο της αποκατάστασης μαλλιών.

Η επιλογή της Πάτρας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη αυτού του δικτύου, διευκολύνοντας την πρόσβαση κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας σε εξειδικευμένες υπηρεσίες μεταμόσχευσης μαλλιών και αντιμετώπισης της τριχόπτωσης, χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους προς την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Με επίκεντρο την ιατρική εξειδίκευση, την εξατομικευμένη φροντίδα και τη διαρκή εξέλιξη των υπηρεσιών της, η Seneca Medical Group συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη του δικτύου της και στην αναβάθμιση της εμπειρίας των ανθρώπων που την εμπιστεύονται.

Νέα κλινική Seneca Medical Group – Πάτρα Γεροκωστοπούλου 19, 262 21, Πάτρα Τηλ.: 2616 000007 Email: info@senecamd.com