Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τις ευρωπαϊκές μάχες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης και Ρεν-Ολυμπιακός με ενισχυμένες αποδόσεις από το Pamestoixima.gr

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Σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr για τις ευρωπαϊκές μάχες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού
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Η 4η αγωνιστική του Champions League ολοκληρώνεται με 9 παιχνίδια. Στην Allwyn Arena στις 19:45 αρχίζει ο μεγάλος αγώνας της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Νωρίτερα, στις 17:30, παίζει ο Ολυμπιακός στη Γαλλία με τη Ρεν, σε παιχνίδι για την 4η αγωνιστική του Europa League.

Το Pamestoixima.gr έχει σούπερ προσφορά* για τους αγώνες AEK-Ρεάλ Μαδρίτης και Ρεν-Ολυμπιακός και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις:

Ρεν-Ολυμπιακός (17:30)

Ο Ολυμπιακός να κερδίσει & Over 8.5 κόρνερ Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ Over 0.5 γκολ στο 1ο ημίχρονο & Over 4.5 κόρνερ στο 1ο ημίχρονο Να σκοράρει ο Ζότα Σίλβα Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

ΑΕΚ-Ρεάλ Μαδρίτης (19:45)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ Over 1.5 γκολ Ρεάλ Μαδρίτης & Over 6.5 κόρνερ Ρεάλ Over 2.5 γκολ & Over 10.5 κόρνερ Να σκοράρει ο Τζουντ Μπέλιγχαμ Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 0-1, 0-2 ή 0-3

Score More-Win More* για κάθε πόντο του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις

Η 10η αγωνιστική της Euroleague ξεκινάει σήμερα (21:45) με τον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός.

Η μεγάλη προσφορά* του Pamestoixima.gr φέρνει στο προσκήνιο τους απόλυτους πρωταγωνιστές!

Το Pamestoixima.gr προσφέρει στη EuroLeague το Score More - Win More. Για κάθε πόντο των σούπερ σταρ της EuroLeague, το Pamestoixima.gr σε επιβραβεύει!

Με το Score More-Win More*, κερδίζεις έπαθλα* για κάθε πόντο που σημειώνει ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις στο παιχνίδι Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός.

Πολλές είναι και οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις που προσφέρει το Pamestoixima.gr για τον αγώνα του Παναθηναϊκού, ανάμεσά τους και οι ακόλουθες:

Ο Παναθηναϊκός να νικήσει, & ο Σιλβέν Φρανσίσκο να κάνει 4+ ασίστ & ο Ματίας Λεσόρτ να κάνει 8+ ριμπάουντ Γκερσόν Γιαμπουσέλε – Σύνολο Πόντων 13+ Χουάντσο Ερναγκόμεθ – Συνολικά Ριμπάουντ 6+ Φακούντο Καμπάτσο – Συνολικές Ασίστ 8+ Έντι Ταβάρες – Συνολικά Ριμπάουντ 10+

Pamestoixima.gr: 4.140 Δώρα* Εντελώς Δωρεάν Χωρίς Κατάθεση

Το παιχνίδι σου τα σπάει στο Pamestoixima.gr με συναρπαστική Προσφορά Γνωριμίας* Εντελώς Δωρεάν, Χωρίς Κατάθεση! Με το promo code PS4000 διεκδικείς έως 4.140 Δώρα*, σε μία προσφορά που βάζει τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις στο επίκεντρο.

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