Douleutaras.gr: Τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται διαφορετικά για τον φετινό χειμώνα

Ο Douleutaras, η Νο1 πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για το σπίτι στην Ελλάδα, παρουσιάζει τον «Χάρτη των Χειμερινών Βλαβών», μία νέα ανάλυση δεδομένων, από αιτήματα και ολοκληρωμένες εργασίες στην πλατφόρμα, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αποτυπώνοντας την αλλαγή στις ανάγκες των νοικοκυριών, την περίοδο κορύφωσης της ζήτησης και τις εργασίες που βρίσκονται πρώτες σε προτίμηση.

Σύμφωνα με τα φετινά στοιχεία, το διάστημα 01/09 - 18/10/2026, τα νοικοκυριά στράφηκαν έντονα προς εργασίες συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού τους. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα για συντήρηση φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 59%, για τζάκια κατά 35%, για μονώσεις κατά 31% και για συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών κατά 13%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίθετα, τα αιτήματα για νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης μειώθηκαν κατά 17%.

Η εικόνα αυτή καταγράφεται σε μία περίοδο αυξημένου ενεργειακού κόστους, με τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη διάθεσής του να είναι κατά 38,7% υψηλότερη από πέρυσι, με τον Δεκέμβριο να αποτελεί τον μήνα αιχμής, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία της περσινής περιόδου. Συγκεκριμένα, κατά τον τελευταίο μήνα του έτους, τα αιτήματα για εργασίες θέρμανσης ήταν κατά 2,8 φορές περισσότερα από τον ημερήσιο μέσο όρο του Νοεμβρίου, ενώ μόλις 1 στις 5 καταγεγραμμένες συντηρήσεις φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε πριν από τον Οκτώβριο, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του έγκαιρου προγραμματισμού.

Η ανάλυση της πλατφόρμας Douleutaras.gr επισημαίνει, επίσης, πόσο δραστικά μεταβάλλονται οι ανάγκες των νοικοκυριών, όταν πέφτει η θερμοκρασία. Χαρακτηριστικά, στην Αττική, τα αιτήματα για εργασίες θέρμανσης τον χειμώνα είναι 6,9 φορές περισσότερα σε σχέση με το καλοκαίρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη 4,3 φορές περισσότερα αντιστοίχως.

Ο Ανδρέας Γραμμάτης, co-founder και CEO του Douleutaras, δήλωσε σχετικά: «Για χρόνια η αγορά των υπηρεσιών για το σπίτι λειτουργούσε κυρίως αντιδραστικά, καθώς έπρεπε να χαλάσει κάτι, για να ψάξεις κάποιον να το φτιάξει. Ωστόσο, τα δεδομένα μάς δίνουν πλέον τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των νοικοκυριών και να βοηθάμε τους καταναλωτές να γνωρίζουν τι χρειάζεται το σπίτι, πριν γίνει επείγον, προγραμματίζοντας εγκαίρως τις απαραίτητες εργασίες. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε αυτή τη γνώση σε πραγματική αξία, ώστε η φροντίδα του σπιτιού να γίνεται πιο απλή, πιο προβλέψιμη και με λιγότερο άγχος.»

Η πλήρης έρευνα του Douleutaras, «Χάρτης των Χειμερινών Βλαβών», περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για 10 κατηγορίες χειμερινών εργασιών, πραγματικές τιμές από ολοκληρωμένες δουλειές, χρόνους αναμονής για τεχνικούς και έναν διαδραστικό χάρτη, μέσα από τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τις ανάγκες που καταγράφονται στη δική τους περιοχή. Περιλαμβάνει, επίσης, πρακτικές συμβουλές επαγγελματιών και οδηγό προετοιμασίας του σπιτιού, πριν τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έρευνα εδώ.