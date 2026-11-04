Douleutaras.gr: Τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται διαφορετικά για τον φετινό χειμώνα

Με το κόστος της ενέργειας να πιέζει και φέτος τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, τα πρώτα στοιχεία της χειμερινής περιόδου δείχνουν μία ενδιαφέρουσα αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά προετοιμάζονται για τις ανάγκες του σπιτιού τους

Newsroom

Douleutaras.gr: Τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται διαφορετικά για τον φετινό χειμώνα
ANNOUNCEMENTS
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Douleutaras, η Νο1 πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για το σπίτι στην Ελλάδα, παρουσιάζει τον «Χάρτη των Χειμερινών Βλαβών», μία νέα ανάλυση δεδομένων, από αιτήματα και ολοκληρωμένες εργασίες στην πλατφόρμα, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αποτυπώνοντας την αλλαγή στις ανάγκες των νοικοκυριών, την περίοδο κορύφωσης της ζήτησης και τις εργασίες που βρίσκονται πρώτες σε προτίμηση.

Σύμφωνα με τα φετινά στοιχεία, το διάστημα 01/09 - 18/10/2026, τα νοικοκυριά στράφηκαν έντονα προς εργασίες συντήρησης υφιστάμενου εξοπλισμού τους. Συγκεκριμένα, τα αιτήματα για συντήρηση φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 59%, για τζάκια κατά 35%, για μονώσεις κατά 31% και για συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών κατά 13%, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Αντίθετα, τα αιτήματα για νέες εγκαταστάσεις θέρμανσης μειώθηκαν κατά 17%.

Η εικόνα αυτή καταγράφεται σε μία περίοδο αυξημένου ενεργειακού κόστους, με τη μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην έναρξη διάθεσής του να είναι κατά 38,7% υψηλότερη από πέρυσι, με τον Δεκέμβριο να αποτελεί τον μήνα αιχμής, σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία της περσινής περιόδου. Συγκεκριμένα, κατά τον τελευταίο μήνα του έτους, τα αιτήματα για εργασίες θέρμανσης ήταν κατά 2,8 φορές περισσότερα από τον ημερήσιο μέσο όρο του Νοεμβρίου, ενώ μόλις 1 στις 5 καταγεγραμμένες συντηρήσεις φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε πριν από τον Οκτώβριο, γεγονός που καταδεικνύει τη σημασία του έγκαιρου προγραμματισμού.

douleutarasxeimerines-vlavesphoto-2.png

Η ανάλυση της πλατφόρμας Douleutaras.gr επισημαίνει, επίσης, πόσο δραστικά μεταβάλλονται οι ανάγκες των νοικοκυριών, όταν πέφτει η θερμοκρασία. Χαρακτηριστικά, στην Αττική, τα αιτήματα για εργασίες θέρμανσης τον χειμώνα είναι 6,9 φορές περισσότερα σε σχέση με το καλοκαίρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη 4,3 φορές περισσότερα αντιστοίχως.

Ο Ανδρέας Γραμμάτης, co-founder και CEO του Douleutaras, δήλωσε σχετικά: «Για χρόνια η αγορά των υπηρεσιών για το σπίτι λειτουργούσε κυρίως αντιδραστικά, καθώς έπρεπε να χαλάσει κάτι, για να ψάξεις κάποιον να το φτιάξει. Ωστόσο, τα δεδομένα μάς δίνουν πλέον τη δυνατότητα να κατανοούμε καλύτερα τις ανάγκες των νοικοκυριών και να βοηθάμε τους καταναλωτές να γνωρίζουν τι χρειάζεται το σπίτι, πριν γίνει επείγον, προγραμματίζοντας εγκαίρως τις απαραίτητες εργασίες. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε αυτή τη γνώση σε πραγματική αξία, ώστε η φροντίδα του σπιτιού να γίνεται πιο απλή, πιο προβλέψιμη και με λιγότερο άγχος.»

Η πλήρης έρευνα του Douleutaras, «Χάρτης των Χειμερινών Βλαβών», περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία για 10 κατηγορίες χειμερινών εργασιών, πραγματικές τιμές από ολοκληρωμένες δουλειές, χρόνους αναμονής για τεχνικούς και έναν διαδραστικό χάρτη, μέσα από τον οποίο οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν για τις ανάγκες που καταγράφονται στη δική τους περιοχή. Περιλαμβάνει, επίσης, πρακτικές συμβουλές επαγγελματιών και οδηγό προετοιμασίας του σπιτιού, πριν τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε την πλήρη έρευνα εδώ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:15ΕΛΛΑΔΑ

Ιεράπετρα: Ολοκληρώθηκε η διάσωση του 35χρονου πυροσβέστη – Υπέστη πολλαπλά κατάγματα

15:05ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη της ενυδάτωσης: Πώς ο ψύκτης νερού κάνει τη διαφορά στην υγεία σου;

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: «Οι τύψεις του επιζώντα και οι τύψεις που δεν βοήθησα με βαραίνουν μέχρι τώρα»

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή- Μαθητές τον κατέγραψαν σε βίντεο

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διακοπή ρεύματος σε μεγάλο τμήμα του ΑΠΘ – Επηρεάστηκε και το ΑΧΕΠΑ

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποθέματα νερού: Αύξηση 54,4% στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ σε έναν χρόνο – Σχεδόν τα μισά από το 2019

14:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου σε ΚΟ και ΠΓ: «Η Αριστερά έδινε τη μάχη μέσα στη Βουλή ακόμη και στα πιο σκοτεινά χρόνια της ιστορίας μας»

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Σαλβαντόρ Νταλί: Σε δημοπρασία ιδιωτική συλλογή 30 λιθογραφιών με την ιδιόχειρη υπογραφή του

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατέρρευσε μπροστά σε όλους στο γυμναστήριο – Του έκαναν 7 απινιδώσεις για να επανέλθει

14:26ANNOUNCEMENTS

Douleutaras.gr: Τα ελληνικά νοικοκυριά προετοιμάζονται διαφορετικά για τον φετινό χειμώνα

14:23ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν έχεις ιδέα ποιος είμαι, άντε γ***σου»: Ηλικιωμένος χαστούκισε νεαρό συντηρητικό ακτιβιστή σε εκλογικό κέντρο στο Νιου Χάμσαϊρ

14:21LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Με μαγιό στην Καραϊβική και καλοκαιρινές πόζες μέσα στον Νοέμβριο

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για ήττα Τραμπ: «Κακή μέρα» – Οι αιχμές κατά Τσίπρα για τη Βενεζουέλα και η εκτίμηση για την πολιτική του επιστροφή

14:17ΚΟΣΜΟΣ

Δεσποτόπουλος για αμερικανικές εκλογές: «Ήττα Τραμπ κι όχι νίκη των κατακερματισμένων Δημοκρατικών - Πήραν το Κάνσας ύστερα από 94 χρόνια, σαν να λέμε ότι το ΚΚΕ πήρε την Ανατολική Μάνη»

14:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19 υπογραφές συγκέντρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ για το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητής στο Newsbomb.gr για τις συμπλοκές στην Πανεπιστημιούπολη: «Ήρθαν να τρομοκρατήσουν, χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους, ένας συμφοιτητής μας έπιασε φωτιά»

14:02ΥΓΕΙΑ

Πώς το λούσιμο των μαλλιών σε κομμωτήριο μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο - Τι θα νιώσετε

14:01ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους, αλλά και τους... λευκούς!»: Ποιος είναι ο αιγυπτιακής καταγωγής Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ που κέρδισε την έδρα της Γερουσίας στο Μίσιγκαν

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τρόμος για 54χρονη με επίθεση σκύλου - Μεταφέρθηκε λιπόθυμη στο νοσοκομείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 24άρια - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Αποκάλυψη Newsbomb: Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη - Οι τοξιλογικές έδειξαν ποιες ουσίες ανιχνεύθηκαν

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατέρρευσε μπροστά σε όλους στο γυμναστήριο – Του έκαναν 7 απινιδώσεις για να επανέλθει

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο «πατέρας» των chicken tenders στη Γερουσία - O Κρις Πάπας, η Ελλάδα και το μπλόκο στα F-35 για την Τουρκία

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο σκοτεινή νύχτα του Τραμπ: Τι έγινε πίσω από τις κλειστές πόρτες μετά την ανακοίνωση της ήττας στις ενδιάμεσες εκλογές

10:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Και ξαφνικά... θερμή εισβολή - Συμφωνία GFS, ECMWF, GEFS, GDPS για απότομη άνοδο στην Ελλάδα

14:01ΚΟΣΜΟΣ

«Μισεί τους Εβραίους, τους μαύρους, αλλά και τους... λευκούς!»: Ποιος είναι ο αιγυπτιακής καταγωγής Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ που κέρδισε την έδρα της Γερουσίας στο Μίσιγκαν

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητής στο Newsbomb.gr για τις συμπλοκές στην Πανεπιστημιούπολη: «Ήρθαν να τρομοκρατήσουν, χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά τους, ένας συμφοιτητής μας έπιασε φωτιά»

14:56ΕΛΛΑΔΑ

Αμφιλοχία: Καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του μια ανάσα από την ακτή- Μαθητές τον κατέγραψαν σε βίντεο

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αποθέματα νερού: Αύξηση 54,4% στους ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ σε έναν χρόνο – Σχεδόν τα μισά από το 2019

14:02ΥΓΕΙΑ

Πώς το λούσιμο των μαλλιών σε κομμωτήριο μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό επεισόδιο - Τι θα νιώσετε

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρις Πάπας: Ο νέος Γερουσιαστής των Δημοκρατικών με καταγωγή από την Ελασσόνα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 4 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:27ΚΟΣΜΟΣ

«Μου θυμίζει τον Ομπάμα»: Ποιος είναι ο 39χρονος Τζον Όσοφ που εξελέγη γερουσιαστής στη Τζόρτζια και είναι φαβορί για τις προεδρικές εκλογές του 2028

14:21LIFESTYLE

Κλέλια Ανδριολάτου: Με μαγιό στην Καραϊβική και καλοκαιρινές πόζες μέσα στον Νοέμβριο

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Το σημείωμα που φέρεται να βρέθηκε στη βίλα του – Σε ποιους απευθυνόταν

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Τρείς τραυματίες από τα επεισόδια - Ο ένας φέρει τραύμα από τσεκούρι, οι δύο εγκαύματα στα κάτω άκρα

13:33ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: «Μπήκαν 40-50 άτομα με τσεκούρια και μολότοφ, ήθελαν να σκοτώσουν», λέει μάρτυρας στο Newsbomb

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Εμπόδιο για την Τουρκία»: Πώς υποδέχθηκαν τα Τουρκικά ΜΜΕ τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών

12:42LIFESTYLE

Πάρις Τζάκσον: Ζητά 600 εκατ. λίρες από την περιουσία του πατέρα της, 17 χρόνια μετά τον θάνατό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ