Η Anda Seat εξοπλίζει το Παγκρήτιο Στάδιο – Νέα συνεργασία της Oktabit με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925

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Η Anda Seat εξοπλίζει το Παγκρήτιο Στάδιο – Νέα συνεργασία της Oktabit με την ΠΑΕ ΟΦΗ 1925
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Η Oktabit ΑΕ, επίσημος διανομέας της Anda Seat στην Ελλάδα ανακοινώνει, τη σημαντική της συνεργασία με την Π.Α.Ε Ο.Φ.Η 1925, συμβάλλοντας ενεργά στην αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ομάδας στο Παγκρήτιο Στάδιο. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Anda Seat, διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία στον χώρο των εργονομικών καθισμάτων gaming και επαγγελματικού εξοπλισμού ανέλαβε τον πλήρη εξοπλισμό:

Του νέου VIP τμήματος στην Θύρα 1 του Παγκρητίου Σταδίου, με premium καθίσματα υψηλής αισθητικής, άνεσης καI εργονομίας.

Τους πάγκων των ομάδων (γηπεδούχοι & φιλοξενούμενοι), με ειδικά σχεδιασμένα καθίσματα επαγγελματικών προδιαγραφών για μέγιστη υποστήριξη κατά τη διάρκεια των αγώνων.

H εγκατάσταση έχει ήδη ολοκληρωθεί, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία τόσο στους φιλάθλους της κατηγορίας OFI Crete FC - VIP Club όσο και στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο του ΟΦΗ.

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Όπως δήλωσε ο κ. Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, Γενικός Διευθυντής της Oktabit,

«Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς να συμβάλλουμε στην αναβάθμιση των υποδομών ενός τόσο ιστορικού ελληνικού συλλόγου όπως η Π.Α.Ε Ο.Φ.Η 1925. Στο πλαίσιο της εξαιρετικής και μακροχρόνιας συνεργασίας της Oktabit με την Anda Seat, ήταν μια σημαντική πρωτοβουλία της κατασκευάστριας εταιρείας να αποδεχθεί την πρότασή μας και να σχεδιάσει μια custom made καρέκλα ειδικά για την Π.Α.Ε Ο.Φ.Η 1925.

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Φιλοσοφία μας είναι να προσφέρουμε κορυφαία εργονομία, άνεση και υψηλή αισθητική σε κάθε επαγγελματικό χώρο, και η παρουσία της Anda Seat στο Παγκρήτιο Στάδιο αποτελεί την καλύτερη επιβεβαίωση αυτής της δέσμευσης. Η Oktabit αποτελεί αποκλειστικό διανομέα της Anda Seat στην ελληνική αγορά από το 2018,αναδεικνύοντας την Anda Seat ως το No1 brand gaming καρεκλών στην ελληνική αγορά.»

Ο κ. Γιώργος Τσιράκος, υπεύθυνος εμπορικού τμήματος & μάρκετινγκ της Π.Α.Ε Ο.Φ.Η 1925 πρόσθεσε για την συνεργασία:

«Η συνεργασία μας με την Anda Seat αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και άνετο περιβάλλον για τους ποδοσφαιριστές και τους φιλάθλους μας. Το τελικό αποτέλεσμα στο Παγκρήτιο Στάδιο αντικατοπτρίζει απόλυτα την κοινή μας προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία αλλά και το όραμά μας για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους φιλάθλους μας».

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