Θεσσαλονίκη: Πέταξαν παράνομα πάνω από 800 τόνους μπάζα σε χωράφι- Δύο συλλήψεις

Φρένο στην περιβαλλοντική ρύπανση σε περιοχή των Λαχανόκηπων, στη δυτική Θεσσαλονίκη, έβαλε η έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών ηλικίας 42 και 52 ετών, για παράβαση του Νόμου περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, έπειτα από την επιστάμενη αστυνομική έρευνα καθώς και από επιτόπια αυτοψία από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, προέκυψαν τα παρακάτω, σύμφωνα με την Αστυνομία:

Κατά το χρονικό διάστημα Ιουλίου – Οκτωβρίου 2024 , τόσο ο 42χρονος, όσο και ο 52χρονος, σε γεωτεμάχιο που βρίσκεται στην ανωτέρω περιοχή, προέβησαν με χρήση δύο οχημάτων ιδιοκτησίας τους, σε ανεξέλεγκτες απορρίψεις (30) περίπου σωρών φορτηγών, συνολικής ποσότητας (800-900) τόνων περίπου στερεών μη επικίνδυνων Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.).

τον Ιούλιο του 2024 σε διαφορετικό σημείο του γεωτεμαχίου, ο 42χρονος, προέβη σε συγκέντρωση στερεών αποβλήτων που αποτελούνταν από απόβλητα κλαδεμάτων αναμειγμένα με νάιλον, με ογκώδη απόβλητα, καθώς και με Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.), δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο σωρό αποβλήτων ύψους (3) μέτρων και διαμέτρου (6) μέτρων περίπου, συνολικής ποσότητας (40) τόνων περίπου.

Δείτε φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι παραπάνω απορρίψεις και η συγκέντρωση στερεών αποβλήτων, πραγματοποιήθηκαν σε μη νόμιμο αποδέκτη και χωρίς τις νόμιμες προϋποθέσεις, αντί αυτά να διατεθούν σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ή εγκεκριμένους χώρους αξιοποίησης, με αποτέλεσμα την ρύπανση και αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, την αλλαγή της γεωμορφολογίας του εδάφους και τη μεταβολή της στάθμης των φυσικών υψομέτρων του εδάφους, καθιστώντας το έτσι ακατάλληλο για τις επιθυμητές του χρήσεις.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

