Κεφαλονιά: Κύμα «χρυσών» διαρρήξεων - Νέο περιστατικό σε οικία γνωστού επιχειρηματία

Νέα διάρρηξη σε οικία επιχειρηματία σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, με τους δράστες να φεύγουν με μεγάλη λεία.

Σύμφωνα με το apohxos.gr, στη περιοχή Λακήθρα, άγνωστοι εισέβαλαν σε πολυτελή κατοικία γνωστού επιχειρηματία, αφαιρώντας σημαντικά χρηματικά ποσά και κοσμήματα μεγάλης αξίας.

Τις τελευταίες είκοσι ημέρες, τουλάχιστον, το Αργοστόλι και οι γύρω περιοχές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα «κύμα» διαρρήξεων που έχει προκαλέσει αναστάτωση και οργή στους κατοίκους.

Πριν από λίγες ημέρες σημειώθηκε «χρυσή» διάρρηξη στην περιοχή Ραζάτα, και πάλι με στόχο οικία επιχειρηματία, με τη λεία να αγγίζει τις 150.000 ευρώ σε χρήματα και κοσμήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ομάδες Ρομά που κινούνται ανενόχλητες στο νησί, που εκμεταλλεύονται την ελλιπή αστυνόμευση και… χτυπούν σε σπίτια.

Διαβάστε επίσης