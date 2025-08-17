Χειροπέδες σε αλλοδαπό για ναρκωτικά στο λιμάνι του Πειραιά

Στη σύλληψη ενός 42χρονου αλλοδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων στον κεντρικό επιβατικό λιμένα Πειραιά, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου «Τόμπυ», ο 42χρονος εντοπίστηκε μέσα σε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο να έχει στο σακίδιο πλάτης του μία πλαστική συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους 59,3 γραμμαρίων. Η αξία της ποσότητας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 4.440 ευρώ.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν η ναρκωτική ουσία, το ποσό των 600 ευρώ καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας που βρέθηκαν στην κατοχή του συλληφθέντα.