Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών: Συνελήφθη 25χρονος - Αναζητείται γνωστός τράπερ

Στη σύλληψη 25χρονου ημεδαπού, που κατηγορείται για εισαγωγή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης, προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 11 Αυγούστου 2025, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 30χρονος υπήκοος Κύπρου, σε βάρος του οποίου ασκούνται κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, συνέργεια, καθώς και για οπλοκατοχή. Mάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb πρόκειται για γνωστό τράπερ, ο οποίος ωστόσο ακόμη δεν έχει συλληφθεί.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν οι αρχές του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα εντόπισαν ταχυδρομικό δέμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που περιείχε 10 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 5.625 γραμμαρίων. Μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών, πραγματοποιήθηκε «ελεγχόμενη παράδοση» του δέματος, στο πλαίσιο της οποίας ο 25χρονος συνελήφθη τη στιγμή της παραλαβής του, ενεργώντας για λογαριασμό του συγκατηγορούμενού του.

Η αστυνομική έρευνα έδειξε ότι οι δύο άνδρες είχαν οργανώσει από κοινού την εισαγωγή και αποστολή του φορτίου. Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια,

ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών,

πέντε αυτοσχέδια δισκία αναβολικών,

έξι τρίφτες κάνναβης,

τρία κινητά τηλέφωνα,

ένα αυτοκίνητο,

1.200 λεκ Αλβανίας.

01 02 02 02

Η εργαστηριακή εξέταση των ναρκωτικών βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Διαβάστε επίσης