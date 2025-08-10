«Καραβιά» κοκαΐνης άνω των 5 εκατ. ευρώ από τη Λατινική Αμερική

Από τον Λιμένα Θεσσαλονίκης στον Ασπρόπυργο

Διεθνή εγκληματική οργάνωση, με πλοκάμια από τη Λατινική Αμερική μέχρι την Ελλάδα, διακινούσε τεράστιες ποσότητες κοκαΐνης μέσα σε εμπορευματοκιβώτια, κρύβοντάς την σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες.

Η αρχή του τέλους για το κύκλωμα ήρθε όταν οι αρχές εντόπισαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κοντέινερ που περιείχε 271 κιλά κοκαΐνης ποσότητα με εκτιμώμενη αξία στην παράνομη αγορά που ξεπερνά τα 5.500.000 ευρώ.

Ακολούθησε επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης» που στήθηκε με χειρουργική ακρίβεια. Το απόγευμα του Σαββάτου 9 Αυγούστου, στον Ασπρόπυργο Αττικής, αστυνομικοί περικύκλωσαν το σημείο-κλειδί της παράδοσης και συνέλαβαν τρεις άνδρες – μέλη της οργάνωσης. Ένας από αυτούς προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, αλλά κατέληξε με χειροπέδες.

Η έρευνα αποκάλυψε οργανωμένο δίκτυο με διακριτούς ρόλους:

47χρονος: Επικοινωνία με τα αρχηγικά μέλη και συντονισμό της «επιχειρησιακής ομάδας»

32χρονος: Εξαγωγή και διακίνηση της κοκαΐνης

40χρονος: Ιδιοκτήτης εταιρείας μεταφορών που παρείχε χώρο και εξοπλισμό για την εξαγωγή του φορτίου


Κατασχέθηκαν το κοντέινερ, δύο οχήματα, 655 ευρώ, τέσσερα κινητά τηλέφωνα και μηχανήματα μεταφορών (γερανός, ηλεκτροκόλληση, εργαλεία), ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των αρχηγικών μελών στην Ελλάδα και τη Λατινική Αμερική συνεχίζονται.

5281939457620029028698902765805104921598816n.jpg
5285792896069522558158516865815165019562812n.jpg

Σχόλια

