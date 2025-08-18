Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο 18χρονου για μια γυναίκα

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ένας άνδρας που επιτέθηκε για τα μάτια μιας γυναίκας σε 18χρονο στις Σπέτσες τον Δεκαπενταύγουστο.

Τα ξημερώματα του Δεκαπενταύγουστου η παρέα του θύματος και η παρέα του δράστη λογομάχησαν έξω από νυχτερινό μαγαζί στις Σπέτσες, με αποτέλεσμα να ανάψουν γρήγορα τα πνεύματα.

Ο 18χρονος δέχθηκε άγρια χτυπήματα και τραυματίστηκε στο κεφάλι και του έσπασαν και τη γνάθο. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή ενώ ο 18χρονος διακομίσθηκε στο Κέντρο Υγείας στις Σπέτσες για να λάβει τις πρώτες βοήθειες. Εκεί μάλιστα διαπιστώθηκε και το κάταγμα στη γνάθο του.

Ο 18χρονος την επόμενη ημέρα, όπως αναφέρει το MEGA, διακομίσθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα, όπου και έκανε εξετάσεις. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, έχει πρόβλημα ακοής στο δεξί του αυτί και εκτεταμένα χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο πατέρας του 18χρονου υπέβαλε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου και η δικογραφία, η οποία έχει μεταφερθεί στον εισαγγελέα, έχει χαρακτηριστεί ως απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Καθοριστικό ρόλο θα παίξει η γνωμάτευση του ιατροδικαστή, η οποία θα δείξει πώς ακριβώς προκλήθηκαν τα χτυπήματα.