Χανιά: Εξάρθρωση σπείρας αλλοδαπών - 5 συλλήψεις - Αγκάλιαζαν πεζούς και τους έκλεβαν

Οι δράστες αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα από πεζούς και θαμώνες νυχτερινών καταστημάτων

Χανιά: Εξάρθρωση σπείρας αλλοδαπών - 5 συλλήψεις - Αγκάλιαζαν πεζούς και τους έκλεβαν
Πέντε υποθέσεις κλοπών και μίας ληστείας εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, με τους αλλοδαπούς δράστες να αφαιρούν τιμαλφή από τα θύματα με τη μέθοδο του εναγκαλισμού.

Πέντε αλλοδαποί ηλικίας από 18 έως 42 ετών συνελήφθησαν, ενώ κατασχέθηκαν χρήματα, κοσμήματα, κινητά, φορητός υπολογιστής και ναρκωτικά. Οι δράστες προσέγγιζαν πεζούς και θαμώνες νυχτερινών καταστημάτων και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας Χανίων, «η εμπεριστατωμένη έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση 5 περιπτώσεων κλοπών και μιας υπόθεσης ληστείας, που διαπράχθηκαν σε πεζούς στα Χανιά.

Συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί ηλικίας 18, 34, 36, 39 και 42 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της κλοπής, της ληστείας και για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελιών για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και διάπραξη κλοπών από πεζούς σε περιοχές των Χανίων, πραγματοποιήθηκε ενδελεχής έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψε ότι 36χρονος αλλοδαπός μαζί με άλλους αλλοδαπούς προσέγγιζαν πεζούς και θαμώνες νυχτερινών καταστημάτων και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού προέβαιναν στη διάπραξη κλοπών και ενίοτε ληστείας αφαιρώντας από την κατοχή τους χρήματα, κοσμήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Συγκεκριμένα, νυχτερινές ώρες της 03.05.2025 με τη χρήση βίας αφαίρεσαν από αλλοδαπή την τσάντα της που περιείχε χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και κινητό τηλέφωνο. Επιπλέον, εξιχνιάστηκαν πέντε (5) περιπτώσεις κλοπών που διαπράχθηκαν το τελευταίο δίμηνο με τη μέθοδο του εναγκαλισμού αφαιρώντας χρήματα, κοσμήματα, κινητά τηλέφωνα και προσωπικά αντικείμενα.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι αλλοδαποί και, σε έλεγχο που τους πραγματοποιήθηκε καθώς και σε έρευνα σε οικίες που κατέχει ο 36χρονος και χρησιμοποιούν από κοινού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά, κοσμήματα (αλυσίδες λαιμού, βραχιόλια, ρολόγια), φορητός υπολογιστής, μικροποσότητες κάνναβης, ποσότητα αγνώστου συστάσεως λευκής ουσίας, ναρκωτικά δισκία για τα οποία στερούνταν ιατρικής συνταγής και έξι κινητά τηλέφωνα.

