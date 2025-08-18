Γαύδος: Δύο συλλήψεις για την διακίνηση 58 μεταναστών

Οι δύο συλληφθέντες ηλικίας 32 και 19 ετών είναι υπήκοοι Αιγύπτου και Σουδάν αντίστοιχα 

Στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου εντοπίστηκε λέμβος με 58 μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, οι οποίοι διασώθηκαν από δεξαμενόπλοιο και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Χώρα Σφακίων.

Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων συνελήφθησαν δύο άνδρες, 32 και 19 ετών, υπήκοοι Αιγύπτου και Σουδάν, που φέρονται ως οι διακινητές του ταξιδιού από τη Λιβύη προς την Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές των Χανίων, της Παλαιόχωρας, της Χώρας Σφακίων, της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την ύπαρξη μίας λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου.

Οι 58 αλλοδαποί (48 άνδρες και 8 ανήλικοι) περισυλλέγησαν από ένα δεξαμενόπλοιο (Δ/Ξ) σημαίας Μάλτας, Στη συνέχεια μετεπιβιβάστηκαν σε ένα Περιπολικό Πλοίο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το οποίο τους μετέφερε με ασφάλεια στη Χώρα Σφακίων.

Ακολούθως αποβιβάστηκαν με τη συνδρομή ενός Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Αγυιάς Χανίων. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 19 ετών, (01 υπήκοος Αιγύπτου και 01 υπήκοος Σουδάν αντίστοιχα), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση», του άρθρου 45 του Π.Κ. «Συναυτουργοί» και του άρθρου 306 Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκαν από τους υπόλοιπους ως οι διακινητές που τους μετέφεραν έναντι χρηματικής αμοιβής από το Τομπρούκ Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα.

