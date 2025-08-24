Αποκλειστικό Newsbomb: Μυστήριο με θάνατο νεαρού μέσα στην πισίνα στη Μύκονο
Ο ιατροδικαστής και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας
Σκηνές που θυμίζουν αστυνομικό θρίλερ εκτυλίχθηκαν σε πολυτελές ξενοδοχείο στον Ορνό της Μυκόνου, όταν δύο νεαροί, υπήκοοι Βραζιλίας, βρέθηκαν αναίσθητοι μέσα στην ιδιωτική πισίνα του δωματίου τους.
Ο ένας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο φίλος του σώθηκε την τελευταία στιγμή.
Οι δύο νεαροί , ηλικίας 20 και 22 ετών, εντοπίστηκαν από το προσωπικό, το οποίο ανησύχησε βλέποντας υπερχείλιση νερού να κατεβαίνει σε χαμηλότερο όροφο. Μπαίνοντας στο δωμάτιο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα: οι δύο νεαροί ακίνητοι μέσα στο νερό. Δεν αποκλείεται η υπερχείλιση να προήλθε την ώρα που οι δύο νέοι πάλευαν απεγνωσμένα να σωθούν.
Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επαναφέρουν Στη ζωή τον έναν από τους δύο νεαρούς.
Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Ο ιατροδικαστής και οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του πνιγμού.