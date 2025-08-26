«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Πάνω από 2.700 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε μια εβδομάδα

Συνεχίστηκαν για όγδοη εβδομάδα οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο την καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Κατά την όγδοη εβδομάδα εφαρμογής της δράσης (18–24 Αυγούστου 2025) έγιναν 21.382 έλεγχοι, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 2.788 παραβάσεις οδηγών (69 διανομείς) και 304 παραβάσεις επιβατών. Ειδικότερα:

2.186 παραβάσεις σε οδηγούς δίκυκλων (63 διανομείς),

289 παραβάσεις σε επιβάτες δίκυκλων,

236 παραβάσεις σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.,

58 παραβάσεις σε οδηγούς ATV («γουρούνες»).

Ανά περιφέρεια, οι περισσότερες παραβάσεις καταγράφηκαν στο Νότιο Αιγαίο (626), στην Αττική (561) και στα Ιόνια Νησιά (310), ενώ η Δυτική Μακεδονία κατέγραψε τις λιγότερες (8).

Με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία αυστηροποιεί τις ποινές για μη χρήση κράνους:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δίκυκλου (ισχύει και όταν δεν μεριμνά για τον επιβάτη),

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δίκυκλου,

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Η εκστρατεία επικεντρώνεται στην αλλαγή νοοτροπίας και στην ευαισθητοποίηση των οδηγών και επιβατών για τη χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως βασικό μέτρο προστασίας της ζωής.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει καθημερινά τους ελέγχους, με στόχο την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και την προώθηση υπεύθυνης οδηγικής συμπεριφοράς. Όπως τονίζεται, «το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές».