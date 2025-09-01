Τρόμος για 23χρονη στα Χανιά: Ο σύντροφος της πήγε να την πατήσει με το ΙΧ και να τη στραγγαλίσει

Στιγμές απόλυτου τρόμου βίωσε μια 23χρονη στον Πλατανιά Χανίων, όταν έπεσε θύμα άγριας ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της.

Το επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα, έπειτα από έντονο καβγά. Ο άνδρας φέρεται να την κλείδωσε στο σπίτι, να την άρπαξε από τα μαλλιά και να επιχείρησε να τη χτυπήσει. Στη συνέχεια την οδήγησε με το αυτοκίνητό του σε αγροτική περιοχή, όπου προσπάθησε να τη στραγγαλίσει, αφαιρώντας παράλληλα και προσωπικά της αντικείμενα.

Η επίθεση δεν σταμάτησε εκεί, καθώς λίγο αργότερα μπήκε ξανά στο όχημά του και κατευθύνθηκε προς την κοπέλα, επιχειρώντας να τη χτυπήσει.

Η 23χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία, με αποτέλεσμα ο δράστης να συλληφθεί και να κατηγορηθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος άνδρας είχε κατηγορηθεί και πριν από μερικούς μήνες για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της ίδιας γυναίκας.

Πηγή: zarpanews.gr

