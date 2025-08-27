Φρίκη στη Χαλκιδική: Ανήλικη καταγγέλλει τον θείο της για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Στιγμές τρόμου καταγγέλλει πως έζησε το περσινό καλοκαίρι στις διακοπές της στη Χαλκιδική μια νεαρή κοπέλα εξαιτίας του θείου της.

Σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλε στις Αρχές, η νεαρή βρισκόταν πέρυσι σε εξοχική κατοικία της οικογένειάς της, σε περιοχή της Χαλκιδικής, η οποία γειτνίαζε μ’ αυτή του 60χρονου -σήμερα- θείου της όταν και συνέβη το περιστατικό, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Όπως υποστηρίζει η ίδια -σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ- όταν μετέβη στο σπίτι του προκειμένου να τον προσκαλέσει στην παρέα της οικογένειας, αυτός προέβη σε πράξεις που πρόσβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά της. Σημειώνεται πως τότε η νεαρή ήταν 17 ετών.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων στο πλαίσιο διερεύνησης της καταγγελίας για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας νεαρής γυναίκας, σε χρόνο που ήταν ακόμη ανήλικη, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του 60χρονου θείου της νεαρής.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.