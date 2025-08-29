Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Κατασχέθηκαν πάνω από 8.000 ευρώ και όπλα
Στο σπίτι του βρέθηκαν επίσης κροτίδες, αυτοσχέδια βεγγαλικά, χειροπέδες και μάσκα full face
Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά βρέθηκε 38χρονος αλλοδαπός, που συνελήφθη το πρωί της 23ης Αυγούστου 2025 στην περιοχή του Ταύρου.
Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από αξιοποίηση σχετικής πληροφορίας. Κατά την έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:
- ρουχισμός με τα διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας,
- 62 φυσίγγια,
- αυτοσχέδιο βεγγαλικό,
- 28 κροτίδες,
- σπαθί,
- πυροβόλο όπλο (πιστόλι)
- γεμιστήρας με 6 φυσίγγια,
- ζευγάρι μεταλλικές χειροπέδες,
- 2 μάσκες τύπου full face,
- μάσκα κάλυψης προσώπου- μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone),
- μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και
- το χρηματικό ποσό των 8.360 ευρώ.
Ο συλληφθείς με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.