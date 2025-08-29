Ρόδος: 31χρονη καταγγέλλει ότι ο σύντροφός της την απείλησε με μαχαίρι και τη χτύπησε

Σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλλει 31χρονη στη Ρόδο, καθώς υποστηρίζει πως το απόγευμα της Τρίτης 26 Αυγούστου ο 30χρονος σύντροφός της, υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών την απείλησε με μαχαίρι και στη συνέχεια τη χτύπησε, μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών της στον καταυλισμό Ρομά στο Καρακόνερο.

Η ένταση κλιμακώθηκε, με τον δράστη να τη χτυπά επανειλημμένα με σφαλιάρες στο κεφάλι, πριν τη ρίξει στο έδαφος. Από την πτώση, η γυναίκα τραυματίστηκε στη μέση και υπέστη πόνο στη σπονδυλική στήλη. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε παρουσία των δύο ανήλικων παιδιών της γυναίκας, ηλικίας 17 και 14 ετών, τα οποία προέρχονται από προηγούμενο γάμο της, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική».

Η γυναίκα μαζί με τα παιδιά της αναζήτησαν καταφύγιο στο αστυνομικό τμήμα Ρόδου μέχρι να μεταφερθούν σε ασφαλή δομή.

Η παθούσα μετέβη λίγες ώρες αργότερα, στις 19:00, στην αστυνομία και υπέβαλε μήνυση σε βάρος του συντρόφου της για παράβαση του νόμου περί ενδοοικογενειακής βίας αλλά και της νομοθεσίας περί όπλων.

Στις 00:40 τα ξημερώματα της 27ης Αυγούστου, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Ρόδου κατάφεραν να συλλάβουν τον φερόμενο δράστη.

Η 31χρονη γυναίκα ενημερώθηκε από τις αρχές για όλα τα δικαιώματα και τις δυνατότητες που έχει στη διάθεσή της. Παρότι της προτάθηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ρόδου για ιατρική περίθαλψη και εξέταση από ιατροδικαστή, εκείνη αρνήθηκε, ωστόσο έλαβε ιατροδικαστική παραγγελία για μελλοντική χρήση. Επίσης, αρνήθηκε την εγκατάσταση της εφαρμογής «Panic Button» στο κινητό της, υπογράφοντας σχετικό έντυπο μη συναίνεσης.