Μυλοπόταμος Ρεθύμνου: 36χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Είχε τραύμα από πυροβόλο όπλο

Βαρύ κλίμα επικρατεί στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου με τον θάνατο ενός 36χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του.

Το άτυχο άνδρα συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία, σοκαρισμένα, ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία.

Στο σημείο αστυνομικοί οι οποίοι εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 36χρονος ενώ πρόκειται να γίνει νεκροψία νεκροτομή που θα ρίξει περισσότερο φως στο περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έφερε τραύμα που προήλθε από πυροβόλο όπλο. Οι αρχές με τις πρώτες ενδείξεις φαίνεται να αποκλείουν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, καθώς τα στοιχεία δείχνουν προς την εκδοχή της αυτοχειρίας.

Πηγή: patris.gr