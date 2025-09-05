Καμίνια: «Το έκανα γιατί δεν χωνεύω τους Ρομά» ομολόγησε ο 17χρονος - Συνελήφθη για αρπαγή βρέφους

Την αρπαγή του σχεδόν δύο μηνών βρέφους στα Καμίνια από τη μητέρα του ομολόγησε ο 17χρονης που συνελήφθη στον Άλιμο το μεσημέρι της Πέμπτης.

Ο 17χρονος εγκατέλειψε το μωρό σε ένα καρότσι σούπερ μάρκετ κοντά στην Ακρόπολη. Μάλιστα, είναι ο ίδιος που είχε αρπάξει άλλο ένα μωρό από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει στον Άλιμο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών.

Ο 17χρονος έκανε τον ελεγκτή σε λεωφορεία και φέρεται, όταν εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς, να είπε: «Το έκανα επειδή δεν χωνεύω τους Ρομά, ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους».

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο άνδρας τρέχει έχοντας αρπάξει το καρότσι με το βρέφος

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο 17χρονος, ο οποίος φορά ένα τζιν παντελόνι και μαύρη μπλούζα, να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα αλλά και από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, ο άνδρας που εμφανίζεται στο βιντεοληπτικό υλικό είναι αυτός που προθυμοποιήθηκε να αγοράσει τρόφιμα και γάλα στην 35χρονη μητέρα, με στόχο να αρπάξει το παιδί.

Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά, γύρω στις τέσσερις και δέκα το μεσημέρι.

Το χρονικό

Η απίστευτη ιστορία ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου, όταν η 35χρονη Ρομά έδωσε το παιδί της σε έναν άνδρα που προσφέρθηκε να της αγοράσει τρόφιμα.

Η ίδια μπήκε μαζί του σε ένα σούπερ μάρκετ, ενώ στην συνέχεια ο άγνωστος άνδρας κράτησε το παιδί προκειμένου η μητέρα να αγοράσει γάλα από φαρμακείο στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά.

Τότε ο άγνωστος άνδρας που ήταν εκτός φαρμακείου πήρε το παιδί κι εξαφανίστηκε. Μέντα από ώρες το παιδάκι εντοπίστηκε παρατημένο μέσα σε ένα καρότσι από μία γυναίκα στην περιοχή Ακρόπολης.