Συναγερμός για ύποπτο δέμα στη Σταδίου

Η κυκλοφορία στη Σταδίου είχε διακοπεί από την Αιόλου έως την Πεσμαζόγλου

Newsbomb

Συναγερμός για ύποπτο δέμα στη Σταδίου
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όταν λίγο πριν τις 04:00 αστυνομικοί κλήθηκαν να ερευνήσουν ύποπτο δέμα στην οδό Σταδίου 46.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίοι εξέτασαν το αντικείμενο.

Η κυκλοφορία στη Σταδίου είχε διακοπεί από την Αιόλου έως την Πεσμαζόγλου, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ μέσα στο ύποπτο δέμο ήταν ένας κουμπαράς με το ΤΕΕΜ να πραγματοποιεί σε μικρή ελεγχόμενη έκρηξη.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:32ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τι είναι το «AI slop» που κατακλύζει το διαδίκτυο και οι σοβαρές επιπτώσεις στον εγκέφαλό μας

06:28ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Το μοναδικό κόσμημα με τα 18 διαμάντια που φόρεσε στην υποδοχή των Τραμπ - Ανήκε στην πριγκίπισσα Νταϊάνα

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To φαινόμενο των «οικονομικά άστεγων»: H Ελλάδα και το μεγάλο χάσμα με την Ευρώπη

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Απεργίες και διαδηλώσεις στη Γαλλία: Επιστρέφουν τα «Κίτρινα Γιλέκα» – Υπό πίεση ο Λεκορνί

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην ΕΥΠ για τον 32χρονο που δήλωνε μέλος του ISIS και έβαζε φωτιές - «Να φύγει από τη χώρα μου», απαντά ένα από τα θύματά του

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα:Το σχέδιο του Ισραήλ για την επόμενη μέρα - «Φρενίτιδα real estate», τουρισμός και τεχνολογία

06:11ΚΟΣΜΟΣ

Θα πάψει να είναι «Θαύμα του Κόσμου» το Μάτσου Πίτσου; Τι απειλεί τον χαρακτήρα του

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Δεν ανησυχώ για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο - Τι είπε για την συνάντηση με τον Ερντογάν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Καθόταν πάνω στα βρέφη για να τα σκοτώσει; Στο φως νέα στοιχεία από το πόρισμα του νευρολόγου

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό οι επιστήμονες – Ο μεγάλος αστεροειδής 2025 FA22 περνάει σήμερα «κοντά» από τη Γη – Δείτε live εικόνα

05:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με θυελλώδεις ανέμους μέχρι 8 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη

05:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και τρεις τραυματίες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:54WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 18 Σεπτεμβρίου

04:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός για ύποπτο δέμα στη Σταδίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα «Antifa»

04:08ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαίρετη είδηση για την Αμερική»: Ικανοποίηση Τραμπ για την αναστολή της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ

03:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) – Νέες αιτήσεις από σήμερα

03:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη ο πρώην ηγούμενος της Μονής Ιβήρων Βασίλειος Γοντικάκης – Yπήρξε εμβληματική μορφή της αγιορείτικης κοινωνίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυματισμός Rossby σαρώνει την Ευρώπη - Τι φέρνει το φαινόμενο στην Ελλάδα

06:24ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το σημάδι που συχνά παραβλέπουμε: Τι σημαίνει η πράσινη κουκκίδα στα κινητά Android

05:20ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό: Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή και τρεις τραυματίες στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ: Ο Κάρολος φιλοξένησε τον Ντόναλντ Τραμπ – Η Μελάνια έκλεψε την παράσταση, τι περιλάμβανε το μενού

06:00ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο κτηνοτρόφος «πολυτελείας» και το κέντρο μασάζ που έλαβε επιδοτήσεις

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με την πρόβλεψη του GFS - Τι δείχνει το αμερικανικό μοντέλο για τις 24 Σεπτέμβρη

06:12ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα:Το σχέδιο του Ισραήλ για την επόμενη μέρα - «Φρενίτιδα real estate», τουρισμός και τεχνολογία

05:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Καθόταν πάνω στα βρέφη για να τα σκοτώσει; Στο φως νέα στοιχεία από το πόρισμα του νευρολόγου

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Jimmy Kimmel Live! Το ABC «παγώνει» την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ μετά τα σχόλια για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Ικανοποίηση Τραμπ για την απόφαση

20:24ΕΛΛΑΔΑ

«Μαμά, τώρα ξεκινάω…»: Το τελευταίο μήνυμα της 23χρονης Μαρίας στη μητέρα της, πριν το δυστύχημα

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Δύο 9χρονες αχώριστες φίλες εξαφανίζονται - 8 χρόνια μετά μια φωτιά αποκαλύπτει τη φριχτή αλήθεια

05:50ΚΟΣΜΟΣ

Σε συναγερμό οι επιστήμονες – Ο μεγάλος αστεροειδής 2025 FA22 περνάει σήμερα «κοντά» από τη Γη – Δείτε live εικόνα

23:45ΥΓΕΙΑ

Γιατί ξυπνάτε στις 3 τα ξημερώματα; Επιστήμονες, ψυχολόγοι και πνευματικοί αναλυτές απαντούν

06:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συναγερμός στην ΕΥΠ για τον 32χρονο που δήλωνε μέλος του ISIS και έβαζε φωτιές - «Να φύγει από τη χώρα μου», απαντά ένα από τα θύματά του

19:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μάχη των αντικυκλώνων - Επικρατεί ο πανίσχυρος Σιβηρικός για τον φετινό χειμώνα;

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Απεχθανόταν τη Μπάρμπαρα Στρέιζαντ - Φορούσε δύο εσώρουχα για να της... ξεφύγει

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη Καινούργιου – Λιάγκα, η αήττητη Τσιμτσιλή, τα μαντάτα για τον ΣΚΑΪ

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Καστοριά: Κατέρρευσε και «έσβησε» κατά τη διάρκεια κυνηγιού με τους φίλους του

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόπη Σεμερτζίδου: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους, δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ