Συναγερμός για ύποπτο δέμα στη Σταδίου

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/9) στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, όταν λίγο πριν τις 04:00 αστυνομικοί κλήθηκαν να ερευνήσουν ύποπτο δέμα στην οδό Σταδίου 46.

Στο σημείο έσπευσαν πυροτεχνουργοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, οι οποίοι εξέτασαν το αντικείμενο.

Η κυκλοφορία στη Σταδίου είχε διακοπεί από την Αιόλου έως την Πεσμαζόγλου, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει την περιοχή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ μέσα στο ύποπτο δέμο ήταν ένας κουμπαράς με το ΤΕΕΜ να πραγματοποιεί σε μικρή ελεγχόμενη έκρηξη.