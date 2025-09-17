Θρίλερ στην Πάτρα: Άνδρας βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του – Τι εξετάζει η ΕΛ.ΑΣ

Το πτώμα ενός 68χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Τετάρτης (17.09.25) στην οδό Αρέθα, στην Πάτρα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, τον 68χρονο εντόπισε πεσμένο μπροστά από την πόρτα του σπιτιού του, φιλικό του πρόσωπο.

Αστυνομία και ΕΚΑΒ ενημερώθηκαν άμεσα και έσπευσαν στο σημείο. Οι Αρχές κατά την επιτόπια αυτοψία που διενήργησαν εντόπισαν κηλίδες αίματος στο έδαφος οι οποίες όπως όλα δείχνουν προκλήθηκαν από την πτώση του άτυχου άνδρα.

Από τα πρώτα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια, ενώ φως στα αίτια θανάτου του 68χρονου θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή, από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.

