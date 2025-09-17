Χανιά: Νέο επεισόδιο στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αγυιά - Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας

Νέα ανάφλεξη σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (17/09) ανάμεσα σε μετανάστες στο προσωρινό κέντρο κράτησης της Αγυιάς Χανιών, σχεδόν ένα 24ωρο μετά την επεισοδιακή χθεσινή νύχτα.

Οι μετανάστες που παραμένουν στον ασφυκτικά γεμάτο χώρο, ξεσηκώθηκαν και πάλι, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αποτέλεσμα τα πνεύματα να οξυνθούν για άλλη μία φορά. Η κινητοποίηση της Αστυνομίας και του Λιμενικού είναι μεγάλη για την αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων, σύμφωνα με το CretaLive.

Στο μεταξύ, λίγο μετά τις 8 απόψε, μεταφέρθηκαν περίπου 200 άτομα από το Σουδάν, στο λιμάνι της Σούδας από όπου, με το πλοίο της γραμμής, θα μεταφερθούν σε δομή της ενδοχώρας.

Κατά τη διάρκεια της επιβίβασής τους στα λεωφορεία, οι υπόλοιποι 800 περίπου μετανάστες που παραμένουν στο χώρο, ξέσπασαν σε ζητωκραυγές και χειροκροτήματα.

Αύριο αναμένεται η αναχώρηση περίπου 200 ακόμη ατόμων, που είναι και ο μέγιστος αριθμός μεταφερόμενων, στο πλαίσιο της προσπάθειας αποσυμφόρησης του χώρου.