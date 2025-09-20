Συμπλοκή μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας - Βγήκαν μαχαίρια στην Καποδιστρίου
Οι αστυνομικοί κάνουν έρευνες για το περιστατικό
Μία ακόμη συμπλοκή με μαχαιρώματα σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Αυτή τη φορά τα μαχαίρια βγήκαν στην οδό Καποδιστρίου με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο σοβαρό επεισόδιο ενεπλάκησαν τοξικοεξαρτημένοι.
Στο συγκεκριμένο σημείο αλλά και στη γύρω περιοχή υπάρχουν αρκετοί τοξικοεξαρτημένοι και οι αστυνομικοί τώρα διεξάγουν έρευνες για το περιστατικό.
