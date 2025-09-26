Μυστήριο στη Λάρισα: Άνδρας 53 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του
Άνδρας 53 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του, στην πόλη της Λάρισας, το πρωί της Παρασκευής (26/09)
Θρίλερ στη Λάρισα, με την τραγική είδηση ότι 53άχρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, στην πόλη της Λάρισας, το πρωί της Παρασκευής (26/09).
Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του, καθώς ο άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.
Διενεργείται έρευνα για το περιστατικό, ενώ, ο 53χρονος διέμενε μόνος του και τον εντόπισε νεκρό συγγενικό του πρόσωπο, στο Λιβαδάκι, σύμφωνα με πληροφορίες του οnlarissa.gr.
