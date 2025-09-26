Μυστήριο στη Λάρισα: Άνδρας 53 ετών βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Θρίλερ στη Λάρισα, με την τραγική είδηση ότι 53άχρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του, στην πόλη της Λάρισας, το πρωί της Παρασκευής (26/09).

Αμέσως ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να διαπιστώνουν τον θάνατό του, καθώς ο άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Διενεργείται έρευνα για το περιστατικό, ενώ, ο 53χρονος διέμενε μόνος του και τον εντόπισε νεκρό συγγενικό του πρόσωπο, στο Λιβαδάκι, σύμφωνα με πληροφορίες του οnlarissa.gr.