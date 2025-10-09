Τρόμος σε λεωφορείο στο κέντρο της Αθήνας: Άνδρας απειλούσε τους επιβάτες με τσεκούρι

Ένα περιστατικό με επιβάτη που κρατούσε τσεκούρι προκάλεσε αναστάτωση σε αστικό λεωφορείο, σημειώθηκε τα ξημερώματα στην καρδιά της Αθήνας. Η άμεση αντίδραση του οδηγού και η συνδρομή της αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη του άνδρα, αποτρέποντας πιθανή έκρυθμη κατάσταση.

Οι εξελίξεις ξεκίνησαν περίπου στις 04:20 στην οδό Ερμού, όταν ο οδηγός του λεωφορείου παρατήρησε έναν μεσήλικα επιβάτη να κραδαίνει ένα τσεκούρι εντός του οχήματος, προκαλώντας ανησυχία και φόβο στους υπόλοιπους επιβάτες. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο οδηγός αποβιβάστηκε και ενημέρωσε αστυνομικούς που βρίσκονταν στην περιοχή της πλατείας Μοναστηρακίου.

Ο 51χρονος άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για περαιτέρω έρευνες και διευκρινίσεις σχετικά με τα κίνητρα της πράξης του.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές πρόσθετες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας ή το ψυχολογικό προφίλ του συλληφθέντα.