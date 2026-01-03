Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Πού είναι δεμένα τα πλοία

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Newsbomb

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Πού είναι δεμένα τα πλοία
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυροί νότιοι - νοτιοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 5 έως 6 μποφόρ, που στα πελάγη φτάνουν τα 7 και τοπικά στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ, κρατούν "δεμένα" τα πλοία σε αρκετά λιμάνια για πολλές νησιωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτέρυγων για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, ενώ τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν τα δρομολόγιά τους κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

Από το λιμάνι του Πειραιά δεν εκτελούνται τα δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια προς 'Ανδρο, Τήνο και Μύκονο, με τα πλοία να εκτελούν δρομολόγια μόνο έως το Μαρμάρι.

Παράλληλα, κλειστή παραμένει η πορθμειακή γραμμή Πρίνου - Καβάλας λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στα ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μουζακίτης – Θέλει Γιαζίτζι η Μπεσίκτας

11:30ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια - Πού είναι δεμένα τα πλοία

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

11:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Μεταγραφές, Euroleague: Επίσημο! Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα

11:03ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Προκλήσεις και αποφάσεις για τη μοναρχία φέρνει το 2026

10:59WHAT THE FACT

Γνωρίστε τους ανθρώπους που προσπάθησαν να «ζήσουν για πάντα» – Τα... θεότρελα τεχνάσματα που έκαναν

10:52ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Εκτός έδρας αποστολές για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (03/01)

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

10:46ΚΟΣΜΟΣ

Ο πιο τρομακτικός δρόμος της Κίνας: Ο «Δρόμος-Λεπίδα» πάνω σε στενή ορεινή κορυφογραμμή

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Οι έξι πόλεις που οι αρχαιολόγοι δεν έχουν καταφέρει ακόμη να εντοπίσουν

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άνδρας έδειχνε την καραμπίνα στον αδερφό του και τον τραυμάτισε κατά λάθος στο χέρι

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Έξι αιφνίδιοι θάνατοι στην Κρήτη το τελευταίο 24ωρο

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

10:10ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Κατέβαλε τη ρήτρα η Φενέρμπαχτσε για Σίλβα – Υπέγραψε κι ανακοινώνεται ο Γκαμπονέζος

10:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας: «Η ταλαιπωρία του κόσμου αδικεί την προσπάθεια των αγροτών»

09:56ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά σε υπό κατασκευή κτήριο στο Ντένβερ – Επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Ραφήνα: Νεκρό άτομο από πυρκαγιά σε μονοκατοικία

09:42ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Φωτιά» οι Ντόντσιτς – ΛεΜπρον στη νίκη των Λέικερς | Αποτελέσματα και βαθμολογίες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:28ΚΟΣΜΟΣ

Δραματικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα: Συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο - Η ανάρτηση Τραμπ

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιά 2026: «Πλημμύρισαν» τα νοσοκομεία της Λάρισας από περιστατικά μέθης

10:33ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλώματα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να τα αντικαταστήσουν από τις 19 Ιανουαρίου 2026

10:15ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG ǀ Στις φλόγες η Βενεζουέλα, διαδοχικές εκρήξεις στο Καράκας – Τραμπ: «Συλλάβαμε τον Μαδούρο και τη γυναίκα του»

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Πήγαιναν να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου αλλά τους... πρόλαβε η αρκούδα

08:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται τρία ισχυρά κύματα ψύχους - Πώς θα κάνουμε Θεοφάνεια

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι φέτος η Καθαρά Δευτέρα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Το 2025 ήταν η «Χρονιά του Χταποδιού», λόγω ενός ασυνήθιστου ρεκόρ

07:51ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Νέο Κληρονομικό Δίκαιο: Σαρωτικές αλλαγές σε διαθήκες, χρέη, συζύγους και συντρόφους – Αναλυτικά Παραδείγματα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Ο ήρωας πατέρας που έσωσε την κόρη του και άλλους 10 νεαρούς - «Με πήρε τηλέφωνο το παιδί μου και έτρεξα»

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Έφεσος: Απρόσμενη ανακάλυψη από τους αρχαιολόγους

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Τα αίτια της τραγωδίας, τι δείχνουν τα στοιχεία κι οι έρευνες 

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο – Η στιγμή που αμερικανικά αεροσκάφη χτυπούν το Καράκας

16:08ΕΛΛΑΔΑ

Η αιθαλομίχλη «πνίγει» το Ναύπλιο: Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι για τη χρόνια ρύπανση που προκαλούν βιομηχανικές μονάδες

08:54WHAT THE FACT

Ούτε στους 19 ούτε στους 21 βαθμούς Κελσίου: Η ιδανική θερμοκρασία για το σπίτι σας

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: «Τα σκουπίδια στην Αυλίζα παραμένουν λόγω φόβου μετά την επίθεση», λέει στο Newsbomb ο τραυματίας εργαζόμενος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ