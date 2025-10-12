Ρέθυμνο: Σπείρα νεαρών είχαν κλέψει 39 μοτοσυκλέτες μέσα σε δύο χρόνια

Μοιραία αποδείχθηκε η κλοπή μιας μοτοσικλέτας στο Ρέθυμνο το απόγευμα της Παρασκευής (10/10) την οποία εντοπίστηκε να οδηγεί ένας ανήλικος ο οποίος και συνελήφθη, καθώς οδήγησε στην αποκάλυψη μιας “παρέας” πέντε νεαρών οι οποίοι κατηγορούνται για 39 κλοπές μοτοσικλετών στην περιοχή την τελευταία διετία.

Ειδικότερα από την προανάκριση και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης ταυτοποιήθηκαν πέντε Έλληνες οι οποίοι την τελευταία διετία (2023-2024) είχαν αφαιρέσει συνολικά 39 μοτοσυκλέτες από περιοχές των Δήμων Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου τις οποίες εν συνεχεία απέκρυπταν ή εγκατέλειπαν ή μεταποιούσαν ώστε να μην είναι αναγνωρίσιμες.

Και οι πέντε κατηγορούνται για διακεκριμένες κλοπές, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος πέντε Ελλήνων κηδεμόνων τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων καθώς κατά το χρόνο τέλεσης των κλοπών τέσσερις από αυτούς ήταν ανήλικοι.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

*Με πληροφορίες από flashnews.gr

