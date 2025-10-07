Άνοιξαν οι ουρανοί στο Ρέθυμνο – Πλημμύρισαν δρόμοι
Η βροχή ξεκίνησε λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Στην αρχή ήπια, αλλά μέσα σε λίγα λεπτά έγινε έντονη, με συνεχόμενη ροή.
Οι δρόμοι της πόλης άρχισαν να γεμίζουν νερά, και το σκηνικό θύμιζε χειμώνα.
