Περιστέρι: Άγρια δολοφονία 37χρονου έξω από νυχτερινό κέντρο
Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο 37χρονος
Τη ζωή του έχασε ένας 37χρονος τα ξημερώματα της Δευτέρας έπειτα από επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι έξω από νυχτερινό μαγαζί στο Περιστέρι.
Ήταν περίπου στις 03:00 όταν ο 37χρονος από τη Βουλγαρία που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε κάποια στιγμή έξω για να μιλήσει με άλλο άτομο.
Λίγα λεπτά αργότερα ο 37χρονος άνδρας έπεσε αιμόφυρτος στο δρόμο, καθώς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα. Σοβαρά τραυματισμένος διακομίσθηκε στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.
Οι αστυνομικοί διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε ο 37χρονος.
