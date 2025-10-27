Κυψέλη: Συνελήφθη 38χρονος που τσακώθηκε με γυναίκα και της έβγαλε όπλο μέσα σε κλαμπ

Από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. συνελήφθη ένας άνδρας Αλγερινός 37 ετών, πρωινές ώρες της 25-10-2025 στην περιοχή της Κυψέλης, 37χρονος αλλοδαπός και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κυψέλης για παράβαση του νόμου περί όπλων και απειλή.

Ο 37χρονος τσακώθηκε με γυναίκα μέσα σε κλαμπ στην Κυψέλη και απροκάλυπτα έβγαλε όπλο και την απείλησε κλήθηκε η αστυνομία, τον ακινητοποίησε και βρήκε και το πιστόλι το οποίο είχε κρύψει κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 25-10-2025, ο κατηγορούμενος με αφορμή φραστικό επεισόδιο, απείλησε με πιστόλι γυναίκα θαμώνα καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Κυψέλης.

Κληθέντες αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. άμεσα μετέβησαν στο σημείο όπου ακινητοποίησαν τον 37χρονο, ενώ κατόπιν αναζητήσεων εντόπισαν κάτω από σταθμευμένο όχημα, όπου το είχε κρύψει ο κατηγορούμενος, το πιστόλι με γεμιστήρα και -6- φυσίγγια.